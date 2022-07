La crainte de ne voir aucun club grand-ducal franchir un tour sur la scène européenne est bien réelle au cœur d’un été pas comme les autres.

Sport 3 min.

Football

L’angoisse de la page blanche

Christophe NADIN La crainte de ne voir aucun club grand-ducal franchir un tour sur la scène européenne est bien réelle au cœur d’un été pas comme les autres.

Un contre-la-montre, une restructuration et une solide opposition. Les arguments sont différents mais recevables pour expliquer cette ligne de crête que s’apprêtent à traverser les clubs luxembourgeois sur la scène continentale. Dudelange n’a cessé de regarder sa montre ces derniers jours. Plus l’échéance de la Ligue des champions se rapprochait, plus il fallait remplumer un noyau décimé. Ricardo Delgado, Kobe Cools, Kevin Van den Kerkhof, Adel Bettaieb, soit quatre acteurs majeurs dans la quête du titre, sont partis voir ailleurs. La défense s’est reformée autour de l’expérimenté Manuel da Costa mais l’attaque reste orpheline de l’un de ses plus beaux joyaux.

Dudelange finit le travail, les habitués au rendez-vous européen Le F91 a fêté son seizième titre sur la pelouse wiltzoise ce dimanche au terme d’une victoire nette et sans bavure (3-0).

Ce léger déséquilibre apparent laisse planer un doute sur la capacité du F91 à éliminer le KF Tirana, le champion d’Albanie. Dudelange a pourtant besoin de cette qualification pour s’assurer au minimum six autres matches européens et des rentrées financières substantielles qui pourraient lui procurer un matelas plus confortable dans un futur proche.

Le club de la Forge du Sud disputera ce mercredi à partir de 19h30 au Stade Jos Nosbaum son 83e match de Coupe d’Europe, soit autant que la Jeunesse d’Esch. L’histoire a débuté en 1993. Vingt-neuf ans plus tard, les chiffres sont affolants pour un club qui a bénéficié du reformatage des compétitions continentales pour soigner ses statistiques.

Le Fola dans le doute

Le Fola bichonne aussi ses chiffres et a des raisons de bomber le torse lorsqu’il regarde son parcours ces dernières saisons. L’heure n’est toutefois pas à la nostalgie. Le club doyen a réduit drastiquement sa voilure et le départ de 13 joueurs dont une bonne demi-douzaine de piliers ouvre une nouvelle ère.

Bjartalid frustre le Luxembourg Deux minutes cauchemardesques ont privé les Lions Rouges d’une troisième victoire dans cette campagne

Miguel Correia, l’éternel adjoint, a pris ses responsabilités. Le technicien portugais a accepté de mener cette mission de transition qui va s’opérer dans la douleur. On ne se passe pas impunément d’autant de forces vives. La clémence du tirage au sort qui a mis les Saint-Marinais de Tre Fiori sur la route des Eschois, amortit à peine le choc. La possibilité de ne pas franchir cet écueil est bien réelle quand bien même l’adversaire émane du plus faible pays européen.

Dans une semaine, le Fola va rattraper l’Avenir Beggen sur l’échelle du nombre de matches disputés (36). Jeudi, à partir de 20h au Stade Emile Mayrisch, il tentera de prendre une option sur le tour suivant. Il n’y a pas meilleur ciment qu’une aventure européenne réussie pour souder un nouveau groupe.

Face à une équipe slovène

En attendant l’entrée en lice du Racing dans 15 jours face aux Serbes de Cukaricki, Differdange sera le troisième larron sur le pont européen. Belle surprise du défunt championnat avec à la clef une deuxième place finale, le FCD03 a hérité des Slovènes du NK Olimpija Ljubljana au premier tour. Probablement l’un des tirages les plus compliqués pour les hommes de Pedro Resende désormais privés d’Andreas Buch, parti au Racing.

FC Metz-Racing Luxembourg samedi en amical à Amnéville Le FC Metz disputera son premier match de préparation de la saison 2022-2023 ce samedi 9 juillet contre le Racing Luxembourg. Le lieu et l'horaire de la rencontre sont connus : ce sera à 18 h à Amnéville.

Complément idéal de Bertino Cabral en attaque, l’Allemand est l’une des rares pertes de premier plan d’un club qui misera sur son expérience et ses automatismes pour inquiéter des Slovènes qui partiront favoris de ce duel. Coup d’envoi ce jeudi 19h dans la capitale slovène.

Il faut remonter six ans en arrière pour trouver la trace d’une page blanche sur la scène européenne. Depuis, au moins un club grand-ducal a égayé son été avec un parcours hors du commun. Et cette année?

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.