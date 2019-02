La chute de l'Irlande, surclassée (32-20) par l'Angleterre, la remontée du pays de Galles contre la France (24-19) et le triplé de l'Ecossais Blair Kinghorn contre l'Italie de Sergio Parisse (33-20): voici les cinq points à retenir de la 1re journée du Tournoi des six nations.

Sport 3 min.

L'Angleterre punit l'Irlande, Kinghorn porte l'Ecosse

La chute de l'Irlande, surclassée (32-20) par l'Angleterre, la remontée du pays de Galles contre la France (24-19) et le triplé de l'Ecossais Blair Kinghorn contre l'Italie de Sergio Parisse (33-20): voici les cinq points à retenir de la 1re journée du Tournoi des six nations.

L'Irlande tombe de son trône

Le XV du Trèfle enfin effeuillé! Pour la première fois depuis novembre 2016 (face aux All Blacks), il a chuté samedi à domicile, terrassé après douze victoires de suite par le XV de la Rose, venu mettre un terme à ses rêves de deuxième Grand Chelem d'affilée. Il faudra donc attendre au moins un an de plus pour trouver un successeur à la France, dernière équipe à avoir réalisé pareille performance (1997 et 1998).

Les Anglais, déjà les derniers à avoir fait chuter les Irlandais chez eux dans le Tournoi (février 2013), se sont même offert le luxe -- et l'humiliation pour les hôtes -- de l'emporter avec le point de bonus offensif grâce à un doublé du centre Henry Slade dans le dernier quart d'heure d'un match de très haut niveau.

Ils prennent ainsi les commandes de la compétition (5 points, comme l'Ecosse), qu'ils ont remportée en 2016 et 2017. Et recevront lors de la prochaine journée la France (1 pt), avant un rendez-vous brûlant et potentiellement au sommet au pays de Galles (4 pts), le 23 février. Les Irlandais (0 pt comme l'Italie) devront eux relever la tête samedi prochain en Ecosse.

Mako Vunipola titanesque

Si Henry Slade a inscrit un doublé, le sélectionneur anglais Eddie Jones pourra aussi remercier Mako Vunipola, auteur d'un match monumental en attaque et en défense. Ses statistiques, dantesques pour un pilier, en attestent: 25 plaquages (un seul manqué), onze charges pour vingt mètres parcourus ballon en main et un défenseur battu.

Avec l'aîné des frères Vunipola (28 ans, 52 sél.), son petit frère Billy et le centre Manu Tuilagi, tous de retour pour ce Tournoi après une période d'indisponibilité plus ou moins longue, l'Angleterre retrouve de précieux perforateurs qui lui avaient fait cruellement défaut l'année passée.

16 points, écart historique

Le chiffre viendra sans doute hanter les nuits françaises pendant un petit moment: avant vendredi face au pays de Galles, jamais le XV de France n'avait perdu après avoir compté seize points d'avance. Jamais, non plus, une équipe ne l'avait emporté dans le Tournoi, depuis le passage à six nations en 2000, après avoir accusé un tel retard à la mi-temps. Jamais, enfin, le XV du Poireau n'avait remonté un tel à écart à la pause dans son histoire.

Kinghorn voit triple

Désormais six essais en huit sélections: Blair Kinghorn tient un rythme soutenu sur l'aile de l'Ecosse, après avoir inscrit samedi un triplé contre l'Italie. Le joueur d'Edimbourg devient ainsi le premier Ecossais à marquer trois essais dans un match depuis le passage du Tournoi à six nations en 2000. Et le troisième joueur de 22 ans ou moins à réussir pareille performance, après l'Irlandais Brian O'Driscoll (en 2000 contre la France) et le Gallois George North (en 2015 face à l'Italie).

Parisse, nouveau recordman

Dans l'Histoire: le numéro 8 et capitaine de l'Italie est devenu le seul détenteur du record de matches disputés dans le Tournoi des six nations. Parisse (35 ans, 135 sél.) a joué contre l'Ecosse son 66e match dans la compétition, dépassant l'Irlandais Brian O'Driscoll. Il a annoncé avant le début qu'il s'agirait probablement de son dernier Tournoi, quinze ans après le premier.