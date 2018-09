L'ancien président de la FLF Norbert Konter n'est plus

L'ancien président de la FLF Norbert Konter est décédé à l'âge de 90 ans. Figure emblématique de la ville de Grevenmacher dont il fut bourgmestre, cet ancien joueur du CSG avait tenu les rênes de la Fédération pendant douze ans.

Christophe NADIN L'ancien président de la FLF Norbert Konter est décédé à l'âge de 90 ans. Figure emblématique de la ville de Grevenmacher dont il fut bourgmestre, cet ancien joueur du CSG avait tenu les rênes de la Fédération pendant douze ans.

Norbert Konter est né le 14 décembre 1927 à Grevenmacher. Une ville qu'il a chéri toute sa vie, notamment dans les moments douloureux de la Seconde Guerre mondiale.



Employé de la caisse de maladie de 1950 à 1960, Norbert Konter était responsable du district Est. Il a ensuite été receveur communal de la ville de Grevenmacher jusqu'à sa retraite à la fin de l'année 1987. L'homme avait anticipé son après-carrière en devenant le douzième président de la Fédération Luxembourgeoise de Football deux ans plus tôt. Il succédait à Remy Wagner et allait passer le témoin douze ans plus tard à Henri Roemer.



Une fonction qui cadrait bien avec le ballon rond qui fut l'un des fils rouges de sa vie. Norbert Konter avait juré fidélité au CS Grevenmacher dès ses 14 ans. Il porta le maillot du club mosellan plus de 1.000 fois et embrassa fort naturellement la fonction de président du club de 1968 à 1986.



Norbert Konter a aussi consacré une bonne partie de sa vie à la politique. De 1988 à 1999, il fut député - maire sous l'étiquette du CSV. De 1994 à 1998, il fut également président du Syvicol.



En 1997, il se vit décerner le prix d'honneur de l'Association luxembourgeoise de la presse sportive et, en 2004, il reçut le Trophée du Fair-Play de la part du COSL.