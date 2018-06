Battue par la Corée du Sud (0-2) ce mercredi à Kazan, l'Allemagne, tenante du titre, est éliminée dès le premier tour du Mondial 2018 en Russie. La Suède et le Mexique, respectivement premier et deuxième du groupe F, joueront les huitièmes de finale.

L'Allemagne sortie du Mondial par la petite porte

Comme la France en 2002, l'Italie en 2010 et l'Espagne en 2014, l'Allemagne, tenante du titre après son succès sur l'Argentine (1-0) en finale en 2014 au Brésil, ne verra pas les huitièmes de finale, sortie dès la phase de poules après sa défaite (0-2, buts de Young-Gwon Kim et Heung-Min Son en toute fin de match) contre la Corée du Sud, mercredi, qui fait suite à une autre défaite (0-1) face au Mexique et à un succès sur le fil (2-1) contre la Suède.



De son côté, la Suède, précisément, a infligé une lourde défaite (3-0) au Mexique à Ekaterinbourg, avec des buts inscrits en seconde période par les défenseurs Ludwig Augustinsson (50e) et Andreas Granqvist (62e sur penalty), en plus d'un autobut du Mexicain Edson Alvarez (74e).

Ce large succès permet aux Scandinaves d'accéder à la première place finale du groupe F et de composter leur ticket pour les huitièmes de finale avec six points (différence de buts de +3), devant le Mexique, nanti de six unités également (différence de buts de -1). Les deux nations se qualifient pour les huitièmes de finale.