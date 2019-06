L'Allemagne, la Belgique et la France ont fini la saison 2018-2019 avec une large victoire alors que l'Italie a souffert pour venir à bout de la Bosnie ce mardi soir lors de la 4e journée des qualifications de l'Euro 2020.

L'Allemagne cartonne, l'Italie dans la douleur

(AFP) - 5-0 à la pause, 8-0 au coup de sifflet final. L'Allemagne s'est fait plaisir mardi à Mayence contre l'Estonie en qualification pour l'Euro 2020, signant sa troisième victoire en trois rencontres du groupe C. Avec neuf points, les quadruples champions du monde sont devancés par l'Irlande du Nord (12 pts), qui compte un match de plus. Marco Reus (10e et 37e) et Serge Gnabry (17e et 63e) ont réussi des doublés. Leon Goretka (20e), Ilkay Gündogan (26e sur pénalty), Timo Werner (79e) et Leroy Sané (88e) ont marqué les autres buts.



Battus il y a trois jours par la Turquie (0-2), les Français se sont rachetés en allant battre Andorre (4-0). Les champions du monde ont marqué par Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder, Florian Thauvin et Kurt Zouma et profitent de la défaite de la Turquie en Islande (2-1) pour reprendre la tête du groupe H, à égalité de points avec les Trucs et les Islandais.



Karapetian à nouveau buteur

Et de quatre pour la Belgique. Les Diables rouges se sont imposés 3-0 contre l'Ecosse grâce à un doublé de Romelu Lukaku (45e et 57e) et un but de Kevin De Bruyne (92e). Les joueurs de Roberto Martinez affichent 12 sou 12 au compteur.



Sans faute également pour l'Italie. Pourtant malmenée et menée au score par la Bosnie, la Nazionale a renversé le cours de la rencontre et s'est finalement imposée grâce à une réalisation de Marco Verratti (2-1).

Un but et un carton jaune pour Alexander Karapetian avec l'Arménie. Photo: AFP

Enfin du côté de l'Arménie, Alexander Karapetian a de nouveau trouvé le chemin des filets. Buteur samedi lors de la victoire contre le Liechtenstein (3-0), le futur joueur du Racing a ouvert le score lors du déplacement de la sélection arménienne en Grèce après seulement huit minutes de jeu. Les Arméniens ont finalement décroché les trois points après leur succès 3-2.



Les résultats de ce mardi soir

Groupe C

Biélorussie - Irlande du Nord 0-1



Allemagne - Estonie 8-0



Groupe E

Azerbaïdjan - Slovaquie 1-5



Hongrie - Pays de Galles 1-0



Groupe H

Albanie - Moldavie 2-0

Andorre - France 0-4

Islande - Turquie 2-1



Groupe I

Kazakhstan - Saint-Marin 4-0



Russie - Chypre 1-0

Belgique - Ecosse 3-0







Miralem Pjanic et ses compatriotes ont mené en Italie avant de céder durant le second acte. Photo: AFP

Groupe J

Grèce - Arménie 2-3

Italie - Bosnie 2-1

Liechtenstein - Finlande 0-2