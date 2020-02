L'ALAD annonce une année 2019 sans cas de dopage

L'Américaine Sofia Kenin (15e mondiale) et Garbine Muguruza (32e) disputeront ce samedi la finale de l'Open d'Australie. Sur les courts de Melbourne, l'Espagnole et l'Américaine ont dominé respectivement la n°1 mondiale l'Australienne Ashleigh Barty et la Roumaine Simona Halep (3e) ce jeudi lors des demi-finales du tableau féminin.