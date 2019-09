L'Ajax corrige Lille, Lyon patine, Liverpool chute

On risque de reparler de cette journée en série 1. Paul Wirard (Colmar-Berg) explique l'erreur d'arbitrage lors du match entre Larochette et son équipe. Artur Marques (Moutfort) regrette aussi une ou deux erreurs d'arbitrage. Frédéric Di Biase et Carlo Pereira ont été comblés par la prestation de leur équipe.