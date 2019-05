Le président de la Fédération ukrainienne de football, Andrii Pavelko a déclaré ce vendredi que l'instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA a confirmé la légitimité de la présence de Junior Morais en équipe nationale ukrainienne contre le Portugal et le Luxembourg en mars.

L'affaire Junior Moraes se dégonfle

Le président de la Fédération ukrainienne de football, Andrii Pavelko a déclaré ce vendredi que l'instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA a confirmé la légitimité de la présence de Junior Morais en équipe nationale ukrainienne contre le Portugal et le Luxembourg en mars.

(JFC). - Le protêt, introduit naguère par les fédérations portugaise et luxembourgeoise, arguant du fait que Junior Moraes ne remplissait pas tous les critères de la FIFA pour défendre les couleurs de la sélection ukrainienne serait donc in fine non fondé.



En particulier, la FLF axait son recours sur le règlement de la FIFA, lequel stipule en page 71 qu'un joueur peut notamment acquérir une nouvelle nationalité s'il a passé cinq ans sur le territoire en question de manière ininterrompue, après ses 18 ans.



Ignorant les raisons du rejet, la FLF va demander les motifs de cette décision auprès de l’UEFA. Le Conseil d’administration décidera lundi en réunion des suites à y réserver et notamment celles d’un éventuel appel.

Battu (1-2) à la toute dernière minute le 25 mars en éliminatoires de l'Euro 2020, le Luxembourg espérait récupérer sur tapis vert trois points qui l'auraient porté en tête du groupe B avec un total de six points sur six, avant de se déplacer en Lituanie, puis en Ukraine au mois de juin.