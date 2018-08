Logé dans le groupe F de l'Europa League, le F91 Dudelange affrontera cet automne les Italiens de l'AC Milan, les Grecs de l'Olympiakos Le Pirée et les Espagnols du Bétis Séville. Début des réjouissances: le jeudi 20 septembre.

Sport 2 min.

L'AC Milan, l'Olympiakos et le Bétis Séville pour Dudelange

Jean-François COLIN Logé dans le groupe F de l'Europa League, le F91 Dudelange affrontera cet automne les Italiens de l'AC Milan, les Grecs de l'Olympiakos Le Pirée et les Espagnols du Bétis Séville. Début des réjouissances: le jeudi 20 septembre.

Le tirage au sort des poules de l'Europa League, effectué au Forum Grimaldi de Monaco par les anciennes stars, le Néerlandais Aron Winter et l'Argentin Hernan Crespo, a réservé l'AC Milan, le Bétis Séville et l'Olympiakos Le Pirée au menu des joueurs dudelangeois.

L'AC Milan se produira donc pour la quatrième fois de son histoire au Luxembourg, après avoir affronté l'Union Luxembourg en 1962, l'Avenir Beggen en 1969 et les Red Boys Differdange en 1972. Vainqueur à sept reprises de la Ligue des champions, deux fois de la Coupe des Vainqueurs de Coupe et de quatre trophées intercontinentaux, le club lombard est un des poids lourds du football européen, même s'il court après un 19e titre de champion national depuis 2011.

Les Rossoneri ont terminé sixièmes de la Serie A 2017-2018. La formation entraînée par Gennaro Gattuso (40 ans) a manqué son entame en championnat, avec une défaite (3-2) à Naples. Le Milan AC, qui accueille ce soir (20h30) l'AS Rome à San Siro (80.018 places) dans le cadre de la 3e journée de Serie A, est le troisième club possédant le plus grand nombre de titres internationaux (21).



Le public luxembourgeois aura l'occasion d'admirer les Gianluigi Donnarumma, Cristian Zapata, Ivan Strinic, Tiémoué Bakayoko, Lucas Biglia, Riccardo Montolivo, Hakan Calhanoglu et autre Gonzalo Higuain.



Le Bétis Séville affiche un palmarès plus modeste, avec un titre de champion d'Espagne en... 1935 (!) et deux Coupes nationales (1977 et 2005). Comme Milan, le Bétis a fini sixième de la dernière Liga. L'équipe est entraînée par Quique Sétien (59 ans). Après deux journées de championnat, le club vert et blanc ne totalise qu'un seul point, avant le derby contre le FC Séville programmé ce dimanche à 20h45 au stade Benito Villamarin (60.270 places).

Les figures les plus connues du cadre sont le défenseur Marc Bartra (ex-FC Barcelone et Borussia Dortmund), le milieu défensif portugais William Carvalho, le Mexicain Andrés Guardado et l'inusable ailier droit, ancien international espagnol, Joaquin (37 ans).



L'Olympiakos est un grand habitué des poules, aussi bien de la Ligue des champions que de l'Europa League. Seulement troisième en 2017-2018, le club du Pirée totalise 44 titres de champion de Grèce, même s'il a dû s'incliner la saison passée devant l'AEK Athènes et le PAOK Salonique après sept années d'hégémonie, et 27 Coupes. Les joueurs de Dino Toppmöller vont faire connaissance avec la terrible ambiance du stade Karaiskaki (32.000 places). L'entraîneur est un Portugais de 48 ans: Pedro Martins.

L'Olympiakos s'est imposé 1-0 contre Levadiakos dimanche dernier pour son entrée en championnat. Dans le cadre, on peut pointer le défenseur portugo-brésilien Miranda, l'arrière-droit expérimenté Vasilios Torosidis, le milieu Konstantinos Fortounis, l'ailier gauche allemand, ex-intrernational, Marko Marin ou l'attaquant iranien Karim Ansarifard.



Les joueurs de la Forge du Sud entameront leur campagne le jeudi 20 septembre et la clôtureront le jeudi 13 décembre. A noter que le F91 disputera ses matches à domicile au stade Josy Barthel.



Les dates des six matches



Jeudi 20 septembre



Jeudi 4 octobre



Jeudi 25 octobre



Jeudi 8 novembre



Jeudi 29 novembre



Jeudi 13 décembre



Les douze groupes



Photo: AFP