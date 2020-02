Le FC Metz s'en va à Nantes samedi pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Vincent Hognon et ses joueurs vont devoir évoluer sans Vincent Pajot, mais avec l’obligation de rester bien en place. L'ex-Messin Franck Signorino présente la partie.

«L'absence de Pajot risque d'être préjudiciable à Metz»

Hervé KUC Le FC Metz s'en va à Nantes samedi pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Vincent Hognon et ses joueurs vont devoir évoluer sans Vincent Pajot, mais avec l’obligation de rester bien en place. L'ex-Messin Franck Signorino présente la partie.

Propos recueillis par Hervé Kuc

Franck Signorino, le FC Metz a vécu une soirée cruelle face à Bordeaux (1-2). Les Messins ont-ils été pénalisés par l’arbitre, François Letexier?

Franck Signorino - «Sincèrement, je ne le pense pas. Vincent Pajot reçoit un carton rouge mérité (8e) sur son tacle mal maîtrisé certes, mais on a pu s'apercevoir que Kwateng avait un trou dans la chaussette, qu’il saignait: si Pajot lui prend directement la cheville, je crois bien qu'il aurait pu la lui casser. Il arrive vraiment en retard sur cette action. Ensuite, j'ai regardé attentivement l'action sur Opa Nguette et pour moi il n'y avait pas de penalty à siffler. L'arbitre n’a donc commis aucune erreur sur ces deux actions. Le FC Metz avait très bien débuté, mais Briand a eu une belle opportunité de faire plier Metz tout comme Centonze a bénéficié d'un ballon d'égalisation en seconde période.

Les Messins proposent un jeu plus agréable. L'arrivée de Vincent Pajot est-elle prépondérante dans cette évolution?

«En tout cas, son absence risque d'être préjudiciable au cours des deux prochaines parties. Pajot a apporté du volume de jeu, il se projette vers l'avant et assure très bien le relais avec les attaquants mosellans. Vincent Hognon va-t-il opter pour un 5-3-2 ou un 3-5-2 avec une sentinelle et rappeler Boulaya qui est un garçon qui peut densifier le milieu de terrain? Oui, le jeu messin s'améliore, mais quand vous êtes en manque de résultat, il ne faut pas s'attendre à ce que la métamorphose s'opère immédiatement. A Reims (1-0), il y avait déjà eu des progrès dans la gestion de la rencontre. Et face à Saint-Etienne (3-1) tout comme à Montpellier (1-1), on a eu droit à de la rigueur, de la solidarité et de l’efficacité. Il va falloir persévérer dans cette voie.

Franck Signorino (à dr., en blanc) au duel avec le Parisien Serge Aurier lors de son retour au FC Metz en 2016-2017 Photo: AFP

Matthieu Udol occupe le même poste que le vôtre lorsque vous étiez à Metz (de 2000 à 2005). Comment jugez-vous les performances du latéral gauche mosellan?

«C'est quand même assez bluffant ce qu'il est en train de réussir. On pouvait légitimement se poser la question de son appréhension après ses multiples opérations aux genoux. Au final, on voit qu'il est performant, régulier et qu'il enchaîne les matches avec une belle régularité. Il a apporté de la fraîcheur au bon moment et il se donne sans compter. Il monte en puissance et j'estime qu'il a réalisé de très belles prestations depuis son retour à la compétition.

Vous avez endossé le maillot nantais (de 2005 à 2007). Quel regard portez-vous sur le parcours actuel de votre ancien club?

«Je dois avouer que c'est une formation que je n'ai pas beaucoup observée cette saison. Elle est capable d'enchaîner des résultats positifs puis d'être freinée dans son élan. C'est difficile d'appréhender son comportement, elle est constituée de joueurs qui n'affichent pas une grande expérience en Ligue 1. A l'aller, les hommes de Vincent Hognon avaient su s'imposer (1-0) et je suis persuadé que les partenaires de Diallo ont toutes leurs chances lors de cette seconde manche.

Peut-on connaître votre pronostic avant Nantes-Metz de samedi?

«Je vais miser sur un partage des points: un but partout. Il y a peu, on condamnait Nîmes, mais cette équipe vient de gagner ses trois derniers matches et revient fort. Même dans sa dynamique actuelle, le FC Metz doit rester vigilant et il faudra surtout essayer de faire des résultats très positifs face à Amiens, Nîmes, Toulouse et Brest à partir de fin février.

L'enjeu de la rencontre

Le FC Metz (16e, 27 points) se rend à Nantes (12e, 33) et ne bénéficie désormais que d'une petite avance sur Nîmes (18e, 24), formation actuellement scotchée au strapontin de barragiste. Pour aller défier les Canaris, Vincent Hognon sera privé d'une arme maîtresse, puisque Vincent Pajot a écopé de trois matches de suspension, dont un avec sursis pour son tacle sur le Bordelais Kwateng.

Le coach messin Vincent Hognon ne prévoit pas de «bouleversement dans son équipe face à Nantes» Photo: AFP

«Je trouve la sanction sévère mais je n'ai pas dit que le carton rouge était injustifié. J'étais surtout en colère, car les garçons ont fourni beaucoup d'efforts, ils étaient bien dans la partie et au final ils ne récoltent aucune récompense», assure le technicien messin. «Face à Nantes, il n’y aura aucun bouleversement de l'équipe, juste quelques changements par la force des événements. Face à une bonne défense de Ligue 1, mes garçons doivent montrer une nouvelle fois leur envie de faire quelque chose de bien dans le contenu, un domaine qui a toujours eu de l'importance pour nous. On doit y aller pour leur poser des problèmes.»

Le FC Metz cède sur la fin face à Bordeaux Rapidement devant, le FC Metz a malheureusement été obligé d’évoluer en infériorité numérique après l’expulsion de Pajot (8e). Bordeaux en a profité pour passer devant (2-1) et pour mettre fin à la belle série de Messins vaillants et courageux.

Le «prono» de la rédaction

Sans Vincent Pajot, l'entrejeu grenat n'affiche pas la même sérénité ni la même fluidité. Les partenaires de Diallo doivent donc s'attendre à souffrir à la Beaujoire. Notre pronostic: 2 à 1 en faveur de Nantes.