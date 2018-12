Obligé de zapper le dernier match de l'année pour rentrer en Corse, Frédéric Antonetti y prolongera sa présence pour rester auprès de son épouse qui souffre de problèmes de santé. Le club messin a précisé la situation dans un communiqué de presse.

L'absence de Frédéric Antonetti prolongée

Obligé de zapper le dernier match de l'année pour rentrer en Corse, Frédéric Antonetti y prolongera sa présence pour rester auprès de son épouse qui souffre de problèmes de santé. Le club messin a précisé la situation dans un communiqué de presse.

L’entraîneur messin, dont l’épouse souffre d’un problème de santé, restera auprès d’elle durant ces prochaines semaines afin de l’aider à surmonter cette épreuve. Il reste l’entraîneur du FC Metz et sera suppléé pendant cette période par Vincent Hognon et Jean-Marie De Zerbi, détaille le communiqué.

S’il sera physiquement absent la semaine, il continuera d’œuvrer à distance et de collaborer activement avec ses adjoints et avec la direction du club concernant l’organisation des entraînements, la préparation des rencontres, le recrutement et la constitution de l’effectif professionnel.