Kylian Mbappé «très content» de prolonger au Paris SG

Avant le début de la rencontre face au FC Metz, Kylian Mbappé a annoncé au public qu'il allait rester au PSG jusqu'en 2025.

(AFP) - Le président du Paris SG Nasser Al-Khelaïfi a annoncé samedi devant le public du Parc des princes, euphorique, la prolongation jusqu'en 2025 du contrat de sa superstar Kylian Mbappé, présent à ses côtés sur une estrade posée sur la pelouse pour l'occasion.

«Je suis très content de rester en France, à Paris, dans ma ville. J'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus faire, jouer au foot et gagner des trophées», a déclaré l'attaquant, qui a longtemps hésité à partir au Real Madrid.

LaLiga, l'organe qui gère le football professionnel en Espagne, a annoncé samedi dans un communiqué qu'elle allait déposer une «plainte» contre le Paris Saint-Germain dans le cadre du transfert avorté de Kylian Mbappé au Real Madrid pour «défendre l'écosystème économique du football européen».

Dans son communiqué, LaLiga affirme que la conduite du président du PSG Nasser Al-Khelaifi «est un danger pour le football européen» et qu'elle va porter plainte «auprès de l'UEFA, des autorités administratives et fiscales françaises et auprès des organes compétents de l'Union européenne».