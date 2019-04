La 2e étape du Healthy Ageing Tour, disputée sur 134,4 km autour de Surhuisterveen au Nord des Pays-Bas, est revenue à l'Allemande Mieke Kröger qui a signé un fameux numéro dans le final en résistant au retour du peloton.

Kröger s'impose en solitaire, Majerus perd un place

Eddy RENAULD La 2e étape du Healthy Ageing Tour, disputée sur 134,4 km autour de Surhuisterveen au Nord des Pays-Bas, est revenue à l'Allemande Mieke Kröger qui a signé un fameux numéro dans le final en résistant au retour du peloton.

Cette deuxième journée de course a été marquée par l'attaque d'un trio composé des Allemandes Romy Kasper (sélection allemande) et Mieke Kröger (Team Virtu) ainsi que de la Néerlandaise Nicole Steigenga (Bepink). Elles ont compté une avance maximale de 3'40" avant que le peloton, emmené par Boels Dolmans notamment, ne revienne à une quinzaine de secondes.



Dans le final de l'étape, les deux Allemandes ont tenu tête au peloton et à environ 3 km du but, Kröger lâchait sa compatriote avant de résister de bien belle manière au retour du peloton. L'Allemande de 25 ans s'est imposée avec 13" d'avance sur Kasper alors que la Belge Jolien d'Hoore (Boels-Dolmans) a remporté le sprint du peloton à 15". Il s'agit de la première victoire de Kröger en dehors des frontières allemandes après ses succès lors des championnats nationaux du contre-la-montre (2015) et en ligne (2016).



Christine Majerus, qui s'est dépensée sans compter pour mener la chasse derrière les fuyards, a fini 17e à 17" de la lauréate du jour. Au classement général et à la suite des bonifications, la Finlandaise Lotta Lepistö (Trek) conserve la tête avec 1" d'avance sur l'Allemande Lisa Klein (Canyon). Majerus, qui a perdu une place au profit de sa coéquipière d'Hoore, pointe au 4e rang à 8".

Ce vendredi la 3e étape se disputera sur une boucle de 124 km autour du Musselkanaal dans la province de Groningen. Le Healthy Ageing Tour se termine ce samedi.