Dans quelques semaines, il pourrait théoriquement y avoir un successeur à Paul Philipp à la tête de l'association de football.

Congrès en octobre

Kremer veut devenir président de la FLF

Paul Philipp fait partie du monde du football luxembourgeois depuis des décennies. Que ce soit en tant que joueur, entraîneur national ou président de la fédération. L'homme de 71 ans est omniprésent. Jusqu'en 2001, il a entraîné l'équipe nationale pendant 17 ans.

L'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise est assis sur le trône de la fédération de football depuis encore plus longtemps. Le 14 février 2004, il s'est imposé de justesse avec 341 voix contre le président sortant Henri Roemer (294). Depuis, il dirige la plus grande fédération sportive du Luxembourg, et de loin la plus puissante financièrement.

«Nous devons adapter notre philosophie de jeu» Point final des éliminatoires pour l'Euro 2020, le match Luxembourg - Portugal de ce dimanche est l'occasion pour le président Paul Philipp de se remémorer quelques souvenirs et se projeter sur le futur.

Philipp a la réputation d'avoir un bon réseau. Son lobby s'étend des clubs de haut niveau aux plus modestes. Et grâce à sa facilité d'élocution, il est généralement bien accueilli. Philipp jouit d'un statut culte et est presque incontesté : en 2006, 2014 et 2018, cet homme de 71 ans à la moustache caractéristique a été confirmé à la tête de la FLF sans aucun challenger.

Une seule fois, un adversaire a osé prétendre au fauteuil de l'ancien milieu de terrain. Yves Bourgnon, l'ancien président du FC Mamer, a posé sa candidature en 2010, en vain. Avec 462 voix contre 139, Philipp s'est clairement imposé et a pu entamer un nouveau mandat.

«Il est temps de donner une nouvelle impulsion»

Le prochain congrès de la FLF aura lieu le 15 octobre au Centre Culturel Paul Barblé de Strassen. Reste à savoir si Philipp pourra alors remercier à nouveau les représentants des associations présents pour leur confiance. Ce qui est sûr, c'est que le point des élections occupera cette fois-ci plus que quelques instants du déroulement de la journée.

En effet, Philipp sera confronté à un challenger : Claude Kremer a officiellement déposé sa candidature. Le mandat de cet homme de 45 ans au sein du comité directeur de la FLF arrive à son terme, tout comme ceux d'Henri Mausen, Carine Nardecchia, Marco Rischard et Nicolas Schockmel. L'ancien arbitre, qui a occupé pendant 20 ans le poste de président du FC Jeunesse Junglinster, a bien réfléchi à cette décision.

«Il y a quelque temps, on m'a demandé si je ne me sentais pas capable d'assumer la présidence de la FLF. Des pistes de réflexion ont été lancées. Tout le processus a pris du temps. La décision a finalement été prise au début de l'année. Il était alors clair, du moins dans ma tête, que j'allais tenter l'aventure. Je devais toutefois encore clarifier certaines choses dans ma vie privée et professionnelle. C'est maintenant chose faite. Je sais que c'est un poste qui demande beaucoup de temps. Mais ma situation professionnelle est telle que cela ne devrait pas poser de problème. La flexibilité est assurée. Je travaille à dix minutes seulement du siège de la fédération à Monnerich», raconte Kremer au téléphone.

Paul Philipp remet à Jonathan Joubert la médaille pour sa victoire en championnat. Photo : Ben Majerus

Il connaît le football local «depuis plus de 25 ans». Depuis 18 ans, il fait partie du comité directeur de la fédération de football et a dirigé diverses commissions. «Je crois pouvoir dire que je sais ce qui m'attend si je succède effectivement à Philipp», affirme-t-il avec assurance.

Kremer est confiant : «Je me suis renseigné auprès de quelques clubs. Les réactions ont été positives». L'homme de 45 ans déclare également : «Grâce à mes années d'activité dans le football, je connais beaucoup de gens. Philipp est une institution dans l'esprit du public, mais ma notoriété auprès des clubs est correcte. J'ai beaucoup de contacts à la base».

Je n'ai pas de problème personnel avec le président. Tout n'a pas été mal fait au cours des dernières années. Il est toutefois temps, à mes yeux, de donner une nouvelle impulsion. Claude Kremer

Le challenger travaille avec Philipp depuis de nombreuses années. «La relation s'est plutôt refroidie ces dernières semaines. Nous nous saluons encore. Nous en restons là», explique Claude Kremer, qui ajoute : «Sur certaines choses, nous avons simplement une vision différente».

Kremer insiste particulièrement sur un point : «Je n'ai pas de problème personnel avec le président. Tout n'a pas été mal fait au cours des dernières années. Mais à mes yeux, il est tout de même temps de donner une nouvelle impulsion. Un renouvellement est urgent».

Où faut-il actionner le levier ? «La communication et l'échange avec les associations doivent être améliorés. Il ne suffit pas de se rencontrer une fois par an lors du congrès. Un dialogue optimal se présente autrement que par un simple soutien financier aux associations». Kremer a réfléchi : «Le football féminin, le futsal, l'arbitrage. Dans tous ces domaines, il y a un besoin d'action et de rattrapage. Tout comme en matière de numérisation et d'innovation. Nous sommes à des kilomètres en arrière dans ce domaine. La modernité, c'est différent.»

Et Kremer d'ajouter : «Le football évolue sans cesse. Beaucoup de nos statuts sont vieux comme le monde. Ils doivent tous être revus en détail et adaptés».

«Il ne s'agit pas de ma personne»

Renouvellement, amélioration, innovation. Ce sont ces mots auxquels l'homme de 45 ans attache une importance toute particulière. «Parfois, il faut aussi essayer quelque chose et oser. Il ne suffit pas de dire que quelque chose fonctionne comme ça depuis toujours. Ce n'est pas ainsi que l'on progresse», explique Kremer. «Les associations doivent être impliquées. Sans échanges réguliers, cela ne fonctionne pas».

Paul Philipp (m.) aux côtés de Claude Kremer (d.) et Joël Wolff. Photo: Fernand Konnen

Dans le duel qui l'oppose à Philipp, Kremer estime avoir toutes ses chances : «Sinon, je n'aurais pas posé ma candidature. J'essaie de convaincre par un programme intéressant et innovant, que j'enverrai également à toutes les associations d'ici le congrès».

Il ne s'agit pas de ma personne, mais bien plus du développement du football luxembourgeois. Cet aspect est clairement au centre de nos préoccupations. Claude Kremer

Il sait aussi que «si je ne suis pas élu président, je quitterai automatiquement le comité directeur. Ma place sera donc définitivement vacante. Mais c'est comme ça. C'est un risque que je prends. En effet, il ne s'agit pas de ma personne, mais bien plus du développement du football luxembourgeois. Cet aspect est clairement au centre de mes préoccupations».

Kremer est prêt. Les représentants des clubs devront décider le 15 octobre si cela suffira à faire tomber Philipp.

