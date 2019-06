A 32 ans, Rodrigue Kouayep s'apprête à faire son retour dans la Cité des Genêts alors que Evandro Delgado va découvrir la Promotion d'Honneur avec la Jeunesse.

Kouayep retrouve Wiltz, Delgado découvre Canach

(ER) - Rodrigue Kouayep s'est engagé avec le FC Wiltz pour une saison. Il avait déjà porté le maillot du club nordiste deux saisons, entre 2014 et 2016. Cette saison, il évoluait à Mühlenbach après avoir effectué un bref passage par la Belgique (St-Léger). Pour rappel, le club du président Michael Schenk s'est déjà assuré les services d'anciens de la maison Edis Osmanovic, Sanel Ibrahimovic et Eldin Nurkovic.

A Canach, c'est Evandro Delgado, un attaquant de 26 ans qui a joué au CS Oberkorn qui débarque. Cet ultime transfert met fin au mercato de la Jeunesse.



Outre Delgado, le club s'est assuré les services de Glady Mpia, Filipe Aguiar, Tom Boussong, Joshua Ferreira, Aldin Muratovic, Joao Gomes et Adrian Ahmetxehkaj.

Jailson Moreira, Junior Varela, Gary Bernard, Thibault Maquart, Rodrigo Ribeiro, Jef Kornetzky et Houssem Bouzenade ont prolongé leur collaboration. Enfin, Macyl Amiche, Jorge Cravo Roxo, Raphael Martins, Mickael Leoni, Tobias Baier, Alex Vitali, Lucas Raposo et Ericson Santos ne joueront plus à la rue de Lenningen la saison prochaine.