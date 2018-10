Après son titre mondial (WKU 63,5 kg) conquis en Sicile fin juillet, Prince Junior a fait le métier lors de la 14e édition des Kings of Muay Thaï organisée samedi. Le champion luxembourgeois s'est imposé logiquement pour aligner son 48e combat sans défaite.

KOMT 14: Prince Junior poursuit sa collection de victoires

Après son titre mondial (WKU 63,5 kg) conquis en Sicile fin juillet, Prince Junior a fait le métier lors de la 14e édition des Kings of Muay Thaï organisée samedi. Le champion luxembourgeois s'est imposé logiquement pour aligner son 48e combat sans défaite.

32 KOMT 14. - Eric Kadouche et Prince Junior avant le combat-vedette de la soirée. Photo: Faton Agolli

Par Faton Agolli

Les organisateur des 14es KOMT, organisés samedi soir dans le hall omnisports de la rue de Strasbourg, n'ont pas été en veine. Après le forfait d'Amir Latreche (blessure au nez) qui devait initialement rencontrer Prince Junior puis celui d'Achille Robinet son remplaçant, c'est l'Allemand Pavel Magureanu (Nubia Sports) qui s'est présenté entre les cordes pour y rencontrer le champion luxembourgeois. Compté au troisième round puis envoyé au sol, l'Allemand n'a pas terminé le combat.

«Avant, le combat je pensais que ça allait être facile. Mais je savais aussi que mon adversaire était plus grand et plus lourd que moi. Cela a un peu compliqué ma façon de combattre parce que je m'étais préparé en fonction de l'adversaire que je devais boxer au départ», indiquait Prince Junior après sa victoire.

«Il y a eu un changement dix jours avant, pour cause de nez cassé. On a trouvé un autre adversaire (Robinet), mais lui s'est cassé le bras trois jours avant le gala. Du coup, ma vision des choses était complètement différente. Cet adversaire m’a surpris, il était plus dur que je ne le pensais. Il a tapé fort dans mes jambes et avec les genoux. J'ai d'ailleurs pris un coup de genou au visage. Pour gagner le combat, j'ai changé ma garde et travaillé avec ma jambe gauche. Et le résultat a été top avec cette décision de l'arbitre de stopper le combat au troisième round.»

Les autres résultats

67 kg. - Victoire de Bevan Oguz (Royal Team Belfort / France) contre Yanis Kacem (Team Kouider / France): un coup de coude a provoqué une profonde coupure sous oeil droit de Kacem et le médecin a arrêté le combat.

58 kg. - Yasemin Colak (Team Bouarrak / Luxembourg) a battu Marine Lefebvre (Chavelot Muay Thaï / France). C'était une revanche du Fight and Furious de Metz, organisé l'année dernière. Bien préparée, Colak a dominé son adversaire.



63,5 kg. - Giuliano Lai (Alias Gym) a défait Hamza Ghalay (Team Valente / France). Ghalay a demandé à son entraîneur de jeter l'éponge pour arrêter le combat en raison d'une blessure à l'épaule gauche.

Classe C 71 kg: Issaie Hennion (Hennion Gym) bat Michael Mosbar (Sayfa Muay Thai)

Classe C 67 kg: Nassim Chenah (Royal Team Belfort) bat Sofiane Akkari (Chavelot Muay Thai)

Classe C 80 kg: Nicolas Nomal (Sandsak Muay Thai) bat Thibaut Grenier (Siam Boxing)

Classe C 75 kg: Salvatore Blandizzi (Trinacria Muay Thai) bat Marco Campos (Sunan Muay Thai)

Classe C 67 kg: James Brophy (Street Sport) bat Joé Kayser (ALMA Academy)

Classe C 65 kg: Mathieu D’Ales (Sandsak Muay Thai) bat Luca Voilquin (Boxe Thai Tomblainoise)

Classe C 78 kg: Aldemir Fernando (Lonsesah Gym) bat Domenico Urzi (Trinacria Muay Thai)

Classe C 51 kg: Sara Viera (Sandsak Muay Thai) bat Mélisse Hildenbrand (Boxe Thai Tomblainoise)

Classe B 75 kg: Nico Pietri (Sunan Muay Thai) bat Thomas Girot (Team Busson)

Classe B 74 kg: Yohan Sherman (Charly Boxing) bat Tony Lopes (Sandsak Muay Thai)

Classe B 60 kg: Mohsim (Royal Team Belfort) bat Jeremy Fromont (Sayfa Muay Thai)