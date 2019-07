Un premier saut compliqué mais un second plus réussi, le vétéran de la délégation de la FLNS a connu une entrée en matière mitigée lors du concours de haut vol de ces Mondiaux de Gwangju.

Kohl en demi-teinte pour son entrée en lice

La journée de ce lundi marquait aussi le début de la compétition de haut vol avec les deux premières manches de cette épreuve de plongeon (27 m). Avec 54,6 (18e place) et 98,9 points (13e), Alain Kohl affiche actuellement 153,5 points et occupe actuellement la 16e place de ce concours si particulier qui regroupe 22 sauteurs.



«Lors de mon premier saut, j'ai raté la réception, le second était bien meilleur et cela s'est bien passé», a commenté le Luxembourgeois de 36 ans. La suite de ce concours de haut vol, tour 3 et 4, est programmée ce mercredi midi en Corée du Sud.