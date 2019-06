Huitième jeudi, Alex Kirsch a pris ce vendredi la 8e place du chrono de Grimbergen qui a été dominé par Tim Wellens. Chez les dames, Christine Majerus occupe à présent la 5e place de l'Energy Women's Tour.

Kirsch huitième en Belgique, Majerus cinquième en Grande-Bretagne

Eddy RENAULD

Régulier la semaine dernière sur le Tour de Norvège (2 top 5 et une 7e place), Alex Kirsch confirme ses bonnes dispositions sur les routes du Tour de Belgique. Ce vendredi, il a terminé le contre-la-montre de Grimbergen, disputé sur 9,2 km à la 8e place, concédant 8" sur le vainqueur du jour Tim Wellens (Lotto), auteur du meilleur temps en 10'46".



Le podium du jour est complété par les Belges Nathan Van Hooydonck (2e à 1") et Victor Campenaerts (3e à 2") alors que le leader de la course Remco Evenepoel a pris la 4e place à 3". Le coureur de Deceuninck conserve bien évidemment son maillot bleu de leader. Avant les deux dernières étapes programmées ce week-end, le champion du monde juniors devance Wellens de 57". Kirsch pointe à présent au 5e rang à 1'06" après avoir progressé de 23 places.



Ce samedi, place à l'étape reine qui aura Seraing pour lieu de départ et d'arrivée. Au programme 151,1 km et des ascensions de la Rue Aux Deux Croix, de la Côte de la Vecquée, de la Côte du Maquisard, de La Redoute, de la Rue de Lincé, de la Côte Les Forges et de la Côte de Roche Aux Faucons.



Alex Kirsch a décroché son cinquième top 5 de la saison. Photo: Serge Waldbillig

Majerus se replace dans le top 5

En Grande-Bretagne, la Cessangeoise poursuit sa remontée au classement général. Ce vendredi, elle a pris la 5e place à l'issue des 140 km de la 5e étape qui s'est tenue entre Llandrindod Wells et Builth Wells,elle a concédé 17" sur la ligne par rapport à la lauréate du jour la Britannique Elizabeth Deignan qui a signé sa première victoire de la saison, une première depuis 2017, et qui a pris les commandes au général.



La chef de file de la Trek compte 1" d'avance sur la Polonaise Katarzyna Niewiadoma et 32" sur la Néerlandaise Amy Pieters. La championne nationale affiche un retard de 50" et occupe la 5e place avant l'ultime étape de l'épreuve programmée samedi entre Carmarthen et Pembrey Country Park sur 125,9 km. Seule ombre au tableau de la sportive de l'année, elle a perdu son maillot du GP des monts, elle est devancée d'un point par Niewiadoma (41 contre 40 points).