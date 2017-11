Le hall omnisports de la rue de Strasbourg, à Luxembourg, a fait salle comble samedi à l'occasion de la douzième édition des Kings of Muay Thaï. Une soirée mise à profit par Amine Zitouni, vainqueur du main event, alors que Prince Junior regrette l'abandon trop rapide de son adversaire.

Par Didier Hiégel



Un round et une poignée de secondes. Voilà, en tout et pour tout, le temps passé sur le ring par Prince Junior qui avait à cœur de démontrer l'étendue de ses progrès depuis son succès du printemps dernier, dans cette même salle du hall omnisports de la rue de Strasbourg. Des progrès qui devraient l'amener prochainement à la conquête d'un titre mondial. Mais l'Italien Aasila Achraf en a décidé autrement. Le sociétaire du Thaï Gym de Bologne, ou tout du moins son coin, ne lui a pas offert ce plaisir préférant stopper le combat après deux dents cassées et une mâchoire abimée. Il est vrai que le crochet du droit du combattant luxembourgeois avait été pour le moins fulgurant et dévastateur. Un coup décisif qui ne satisfaisait pourtant pas son auteur.



Frustré de cette sortie qui a freiné ses ardeurs, Prince Junior devra patienter jusqu'au 9 décembre, lors d'un gala à Paris, pour retrouver la compétition. Il espère ensuite enchainer un combat tous les mois à partir de janvier. A ce jour, et après 42 combats, il est toujours invaincu (41 victoires et un match nul).

Julie Burton victorieuse, Drice Hug se montre



Amine Zitouni avait un compte à régler avec le Thaïlandais Daopasuk Sitmonchai qui l'avait expédié au tapis lors du dernier Emperor Chok Dee, au mois de février. C'est fait depuis ce samedi, juste avant minuit. Une série en boxe anglaise, un retour du buste du nak muay, suivi d'une nouvelle gauche-droite pour un K.-O au bout des gants du Messin.



«J'avais bien travaillé cet enchaînement à l'entraînement et ça a payé. Nous en sommes à une victoire chacun, alors il y aura peut-être une belle prochainement...», indiquait-il à l'entrée des vestiaires.



La soirée a aussi vu les succès, en classe B, du prometteur Drice Hug (Sayfa Muay Thaï, 17 ans), le fils de Gaël, l'ancien joueur du F91 et du Racing, et de sa partenaire de club Julie Burton, qui a eu fort à faire avec la Tchèque Martina Jindrova.

En habitué des lieux, Yassine Hihi a répondu aux attentes de son coach, Eric Kadouche, et a battu James Lemarié qui s'est retiré à la troisième reprise, victime d'une coupure au cuir chevelu, la conséquence d'un coup de coude en début de combat.

La treizième mouture des Kings of Muay Thaï devrait voir le jour au printemps prochain. On est déjà impatient!