Ce samedi 30 mars, la quinzième édition des Kings of Muay Thaï est au programme. Prince Junior, qui sera opposé à Mathieu Guevara, conduira une équipe à forte coloration luxembourgeoise avec Yasmin Colak, Yassine Hihi, Julien Gracco et Gianni Speciale.

Kings of Muay Thaï XV: Prince Junior à l'épreuve de Guevara

«Cette fois-ci, je voulais monter une équipe à forte coloration luxembourgeoise et mettre en valeur nos boxeurs», avait annoncé Eric Kadouche, l'organisateur des Kings of Muay Thaï. L'événement de ce samedi, au hall omnisports de la rue de Strasbourg, aura bien entendu Prince Junior en tête d'affiche. Très sollicité par les promoteurs, le boxeur de 26 ans, est devenu au fil des éditions le chouchou du public au point de détrôner à l'applaudimètre les combattants thaïlandais qui se sont dernièrement produit à Luxembourg.



Le Luxembourgeois qui est toujours invaincu en 50 sorties, et qui reste sur un succès face à Celestin Mendes dans le cadre de la Nuit des Guerriers, devait se mesurer à Achille Robinet, médaillé d'or aux Championnats du monde WMO à Bangkok. Mais le sociétaire de l'Academy SKD, déjà forfait à l'occasion de la 14e édition, a de nouveau dû se faire excuser suite à une blessure.



Le public ne perdra pas au change puisque c'est un autre Français, Mathieu Guevara, qui se présentera pour défier Prince Junior entre les cordes. «C'est vraiment une affiche que je voulais voir», nous avait confié son mentor. Guevara (29 ans) a une belle carte de visite à faire valoir: champion du monde WMO PRO -63,5 kg en 2018, champion d'Europe -63,5 WMC deux années de suite (2017 et 2018), champion de France -63,5 2016 classe A AFMT ou encore médaillé de bronze aux Mondiaux 2014 WMF chez les amateurs.



Yassine Hihi et Gianni Speciale de retour



«Yassine (Hihi) fera son retour sur le ring, sa blessure n'est plus qu'un mauvais souvenir.» Blessé à une main, il avait dû se contenter de donner un coup de main dans le coin pendant sa convalescence. C'est avec une énorme envie, après près d'un an et demi d'absence en compétition, que ses supporters vont le retrouver face à Hassan Brandt, un Allemand qui s'entraîne à Strasbourg. «C'est un gars de son âge (33 ans), avec un style un peu compliqué à contrer, ça devrait être une belle opposition.»

Gianni Speciale, lui aussi, est de retour. Après trois ans d'absence, il va retrouver un adversaire, le Belge Paolo Renna, qui l'avait dominé voici six ans. C'était alors en classe B. Cette fois-ci ce sera à l'occasion de son premier combat chez les pros. «Je suis de retour après trois ans sans boxer car j’ai eu un enfant et la famille était ma priorité. Je suis revenu car je devais passer pro lors de mon dernier combat et je voulais concrétiser cet objectif. A 34 ans, c’était ma dernière chance», nous a confié celui qui a dernièrement battu Christopher Walter, à Nancy, au début du mois de février.



«J’ai travaillé dur pour mon retour. Mon adversaire de ce samedi est quelqu’un que j’ai affronté pour mon premier combat semi-professionnel et ma première défaite. J'ai eu du mal à digérer et je vais tout donner pour rétablir l’équilibre et finir le combat en ramenant la victoire à la maison, si possible avec la manière.»



Gianni Speciale, qui dispute son premier combat pro, a une revanche à prendre contre Paolo Renna. Photo: Manu Da Luz

Préparation perturbée pour Yasemin Colak

Grippée durant sa préparation, Yasemin Colak a dû mettre les bouchées doubles pour refaire son retard. «Lorsque l'on se prépare dur, la maladie guette et on dû recommencer tout le travail cardio», expliquait Mous Bouharrak, son entraîneur, avant le dernier entraînement de sa boxeuse. «Son adversaire est à prendre très au sérieux.» En l'occurrence, il s'agit de Lucie Dumont. La Française vient de décrocher une médaille d'or lors des derniers Championnats du monde WMF à Pattaya.

Curiosité de la soirée, Julien Gracco, le spécialiste de MMA, va faire son premier combat dans la discipline. Il sera opposé au jeune Isaie Hennion (17 ans), le fils de Gabriel, l'entraîneur ludréen. «Julien m'a dit qu'il voulait combattre, je lui ai dit OK... mais pas en pro», expliquait Eric Kadouche. «Je lui ai dit qu'il fallait bien faire les choses. En semi pro d'abord, car, dans sa catégorie des 70 kg, si il tombe sur un Yassine (Hihi), il est mort», a-t-il ajouté. «Julien a l'expérience du combat et devrait être plus calme. Isaie, par contre, a l'expérience de la discipline. Ce devrait être une bonne opposition entre jeunes combattants.»



Le programme de la soirée

Ouverture des portes du hall omnisports de la rue de Strasbourg à 17h30