Les Kings of Muay Thaï fêtent ce samedi leur quinzième édition. Une belle occasion pour Eric Kadouche, l'organisateur passionné, de nous faire entrer dans les coulisses du gala de boxe thaïlandaise.

Kings of Muay Thaï, une histoire de passion

Eric Kadouche, l'organisateur principal de l'événement et entraîneur de Prince Junior, n'est toujours pas stressé à l'approche d'un rendez-vous qu'il est parvenu à imposer dans le calendrier de la boxe pieds-poings. Stressé, il ne l'était déjà pas à l'approche des trois coups comme nous l'avait raconté un de nos confrères de muaythaïtv qui avait assisté à la pesée de l'édition du renouveau, le 18 septembre 2011. Cette semaine, il a profité du soleil pour sortir sa moto et passer nous voir pour nous conter la genèse et les dessous de son gala.



Eric Kadouche, organisateur des KOMT et entraîneur de Prince Junior. Photo: Manu Da Luz

«La première édition, en 2010, a suivi de près la naissance des clubs dédiés à la discipline dans le pays. Avant cela, il était difficile de faire boxer nos licenciés à l'étranger, c'est pourquoi nous avons pensé à mettre sur pied une organisation pour qu'ils se produisent devant leur public.»



«Faire boxer les gens d'ici, à la maison, était l'idée directrice», résume-t-il. L'événement est porté sur les fonts baptismaux avec l'aide bienveillante de feue la KSFL (Kampf Sport Federatioun Lëtzebuerg). «On fait comme on peut. En réalité, c'est la galère parce que nous n'avons pas les fonds nécessaires. On hésite, on se dit qu'on y va, puis on fait marche arrière... finalement, on se lance quand même.»

Déjà dénommé Kings of Muay Thaï, la première édition a lieu en octobre 2010. «Les difficultés rencontrées ont déteint sur la qualité du gala. Je crois même qu'il n'y a qu'un seul combat professionnel sur la carte, mais le public répond positivement.» 6 ou 700 personnes prennent place dans le hall omnisports de la rue de Strasbourg. Et le succès sera grandissant après un passage à vide qui aurait pu signifier la fin de l'aventure.

«Nous avions prévu d'organiser deux éditions chaque année, une à Luxembourg et l'autre à Differdange. Ça c'est très mal passé à Differdange. Nous avions laissé l'organisation au club local, mais il n'a pas été à la hauteur. Economiquement, nous avons perdu beaucoup. Il y avait pourtant du monde dans la salle, mais nous nous sommes retrouvés à remettre de l'argent de notre poche pour boucher les trous.» L'expérience est amère. Eric Kadouche et ses proches décident de mettre un terme à l'aventure.

La renaissance en 2011



«Nous nous sommes mis sur pause durant un an, un an et demi. Mais avec Kitty (sa compagne et cheville ouvrière du gala et du club), nous discutons. Nous arrivons à la conclusion qu'il y a quand même un beau potentiel. On se dit que Luxembourg doit avoir son événement, comme cela se passe partout dans les grandes villes. On décide alors de refaire quelque chose. Quelque chose de pas trop grand, juste avec les gens du Sandsak Muay Thaï, notre club.»

Le 19 novembre 2011, les Kings of Muay Thaï renaissent de leurs cendres. Les amateurs du pays ont toujours la part belle. Deux combats Elite apparaissent aussi sur la main card dont celui de l'Italien Nieddu. «Matteo est notre première grosse tête d'affiche. C'est un Sarde qui est arrivé depuis peu au Luxembourg et qui s'entraîne chez nous, au Sandsak. Il est à l'affiche face à un Parisien (Lassana Diallo / AFC78). Claire Haigh aussi vient boxer devant ses supporters.» Sevré de spectacle, le public répond en nombre même si le gala n'est pas aussi médiatisé qu'aujourd'hui.



«On a davantage misé sur la réussite et la durée de l'événement pour attirer les médias plutôt que de faire la démarche de les contacter. A l'époque, les médias ne sont pas très chauds pour couvrir les soirées de boxe car beaucoup ont connu des flops et, surtout, il y a très peu de combats pros. De plus, notre discipline n'est pas représentée par une fédération officielle.» C'est un public de connaisseurs et de supporters qui va faire le succès des KOMT et les organisateurs ne vont pas s'enflammer. «Nous avons toujours choisi nos combattants en fonction du public qu'ils pouvaient drainer. Sur le plan économique, nous avons toujours fait en fonction de ce qui était réalisable. A la limite, si il n'y avait rien qui rentrait dans les caisses du club, c'était la pire chose qui pouvait nous arriver, alors...»

Alors l'aventure continue. L'évolution du plateau proposé accompagne un succès grandissant. «Quand j'ai terminé mon plan sponsoring, je sais de quel budget je peux disposer pour établir la carte. Il faut prendre en compte les frais: billets d'avion, hôtel, frais de restauration, et les primes. Eventuellement aussi les frais médicaux, on ne va quand même pas demander aux boxeurs de venir avec un formulaire E111.»



Les combattants pros sont choyés. Les amateurs, eux, doivent se débrouiller et assumer leurs frais. C'est la règle communément admise. «C'est tout à leur honneur et cela prouve leur motivation. Samedi, par exemple, un junior sera au programme. Il vient de Bordeaux et a payé son billet d'avion et réservé sa chambre d'hôtel.»



Le hall omnisports de la rue de Strasbourg fait régulièrement le plein. Photo: Faton Agoli

«Ils sont capables de te ruiner une chambre d'hôtel»

Le menu du gala devient plus copieux et la présence d'un boxeur thaïlandais est quasiment un impératif. L'entraîneur du Sandzak connaît bien le Pays du Sourire. Il s'y est produit, il a partagé les coins de grandes manifestations et tissé son réseau. Si Jaochalam (qui affronte Steve Zaidi) est à l'affiche du deuxième gala, il faut attendre plusieurs années avant de revoir ses compatriotes rue de Strasbourg.



«Financièrement, c'était compliqué d'avoir des Thaïlandais au début. On ne voulait pas s'endetter. Pour un Thaï, il faut compter entre 1200 et 1500 euros sans la prime, la prime peut varier de 1500 à 10 000 euros. Un type comme Buakaw, par exemple, ne se déplace pas en dessous de 50 000 euros.» Inviter des spécialistes de la discipline peut aussi s'avérer compliqué «au niveau administratif, avec les visas, et au niveau de leurs disponibilités avec les programmes établis dans leur pays».

Quant au niveau sportif, «il faut bien prendre soin de choisir les adversaires. Tous les boxeurs ne sont pas aptes à se mesurer aux Thaïlandais. C'est une boxe un peu spéciale.»



Pour ce qui est de l'hébergement des Asiatiques, toujours charmants et discrets lorsqu'on les rencontre, Eric et Kitty préfèrent les avoir à l'œil, à domicile parfois. «Ce sont de grands enfants, il faut s'occuper d'eux. Leur travail est de s'entraîner et de boxer. Pour le reste, il faut s'occuper de tout. Si on les laisse seuls, ils sont capables de te ruiner une chambre d'hôtel ou faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il vaut mieux les garder à la maison et les avoir sous contrôle. Je m'occupe aussi de leur préparation quand ils arrivent et forcément des liens d'amitié se créent.»



La télé et Prince Junior



Plus d'un millier de spectateurs se pressent désormais à chaque éditions des KOMT. La télévision y est aussi représentée depuis le cinquième gala. «C'est une belle reconnaissance du travail effectué et de notre sérieux Le programme est diffusé à l'international. La télé attire davantage les sponsors que le public luxembourgeois et de la Grande Région tout simplement parce que nous sommes limités en place. C'est compliqué de trouver une autre salle équipée comme à la rue de Strasbourg et qui ne soit pas prise par d'autres sports. Si ce n'est pas le basket, comme à Bonnevoie, la salle est réservée longtemps à l'avance. Ailleurs, nous ferions moins d'entrées au Casino de Mondorf et la Coque est inabordable. Il faudrait un an de préparation, 100 000 euros de frais. C'est impossible... sauf si je gagne à EuroMillions!»



C'est avec le prisme de la télévision que Prince Junior (26 ans) a grandi, passant de la classe C, à ses débuts, à un statut de professionnel reconnu hors de nos frontières aujourd'hui. «Prince commence à passer devant les Thaïlandais dans la région. Il est rentré dans le cercle fermé des boxeurs prisés. Les promoteurs m'appellent et si je voulais il boxerait tous les quinze jours.»



Son protégé lui a procuré de grands frissons. «J'ai vraiment kiffé contre (Roberto) Palestini», dit-il «mais ma plus grande satisfaction est d'avoir créé une équipe autour de l'événement, plus qu'une équipe même, une famille».

Prince Junior, le cadet de cette famille, sera en tête d'affiche samedi soir, contre Mathieu Guevara. Il écrira un nouveau chapitre de cette belle histoire. Eric Kadouche sera dans le coin du champion luxembourgeois. Sans stress, comme d'habitude.