Au bout du suspense, les Young Boys de Berne ont été éliminés mardi soir en barrage de la Ligue des champions. Christopher Martins (38 sélections, 1 but), qui n'a pas joué, et ses coéquipiers se contenteront des poules de l'Europa League cet automne.

Sport 2 min.

Kiki Martins verra les poules de la... C3

Jean-François COLIN Au bout du suspense, les Young Boys de Berne ont été éliminés mardi soir en barrage de la Ligue des champions. Christopher Martins (38 sélections, 1 but), qui n'a pas joué, et ses coéquipiers se contenteront des poules de l'Europa League cet automne.

Eliminé... sans jouer et sans perdre! Spectateur attentif d'Etoile Rouge Belgrade - Young Boys Berne, Christopher Martins, non-retenu par son entraîneur Gerardo Seoane, n'a pu compter sur ses coéquipiers pour avaliser la qualification du club suisse, mardi soir en barrage retour de la Ligue des champions.

Après avoir concédé le nul 2-2 à l'aller au Stade de Suisse, les Jaune et Noir n'ont pu faire mieux qu'un nouveau partage, un but partout cette fois, dans un Marakana bouillant à Belgrade. La règle des buts inscrits à l'extérieur est fatale aux Helvètes...

Christopher Martins, qui avait disputé l'intégralité de la joute aller mercredi dernier ainsi que les trois premières rencontres de Super League suisse, ne figurait pas dans le cadre choisi par Gerardo Soane ce mardi, pas plus que samedi contre le FC Zurich à l'occasion de la 4e journée de la compétition domestique helvétique.

Qu'importe, le milieu défensif international aura certainement l'opportunité de jouer cet automne des matches de poule de la C3. Les Young Boys connaîtront les noms de leurs trois adversaires à l'issue du tirage au sort effectué vendredi.

Ce faisant, il marche sur les traces de Mario Mutsch, qui a disputé les poules de la C3 en 2013 avec son club... suisse du FC Saint-Gall - alors coaché par un certain... Jeff Saibene - face à Valence, Krasnodar et Swansea City, et du... F91 Dudelange, qualifié la saison dernière et qui avait affronté l'AC Milan, le Betis Séville et Olympiakos.

Gageons que le jeune et talentueux Kiki Martins fera bénéficier les Roud Léiwen de l'expérience emmagasinée dans cette nouvelle aventure à un haut niveau du foot continental.