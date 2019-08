Le skater luxembourgeois fait le buzz depuis qu'une de ses vidéos peut être visionnée sur le site d'un des magazines de skateboard les plus populaires au monde.

Sport 2

Kieffer et son skate inspirent le monde

David THINNES Le skater luxembourgeois fait le buzz depuis qu'une de ses vidéos peut être visionnée sur le site d'un des magazines de skateboard les plus populaires au monde.

Sven Kieffer ne pouvait rêver meilleure exposition de ses prouesses. Depuis ce 16 août, le skater luxembourgeois peut être vu sur le site Transworld Skateboarding. Et c'est loin d'être anecdotique car non seulement ce site est une référence dans le milieu de la glisse urbaine, mais son compte Instagram compte 1,4 million de lecteurs.

Voilà donc un beau cadeau pour le jeune sportif qui célébrera son 21e anniversaire le 26 août prochain. Après avoir terminé ses classes secondaires en 2017, Sven Kieffer se concentre sur son sport. «La priorité pour moi, c'est toujours le skate.»

Qu'importe si, à l'automne, le garçon commencera ses études à Berlin, le skateboard continuera à l'obnubiler. Et cette reconnaissance de la part d'experts des Etats-Unis, La Mecque du skateboard, vient le pousser encore un peu plus à persévérer.

Oui, Sven Kieffer veut devenir skateboarder professionnel, et de préférence en Amérique. Déjà en 2017, dans une interview au Luxemburger Wort, il déclarait «jouer avec l'idée. Mais le risque financier est très élevé. Je ne me mets pas sous pression».

Un tournage dans six villes

La vidéo publiée dure six minutes et a été tournée principalement par Nico Uhler, au Luxembourg. Les lieux de tournage furent Barcelone, Berlin, Paris, Rotterdam et Lyon.

A voir le Luxembourgeois évoluer, il convainc par son style et l'élégance de ses figures. Aux States maintenant de l'attirer vers eux s'ils veulent le voir évoluer pour de vrai.