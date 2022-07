La dernière journée des championnats du monde d'athlétisme à Eugene, aux Etats-Unis, a vu le Français Kevin Mayer s'imposer pour la deuxième fois au décathlon. Le Suédois Armand Duplantis a survolé le concours de la perche.

Kevin Mayer voit double, Armand Duplantis plane

La dernière journée des championnats du monde d'athlétisme à Eugene, aux Etats-Unis, a vu le Français Kevin Mayer s'imposer pour la deuxième fois au décathlon. Le Suédois Armand Duplantis a survolé le concours de la perche.

(AFP et pam) - Le Français Kevin Mayer a été sacré champion du monde du décathlon pour la deuxième fois, cinq ans après son premier sacre, et a apporté à l'équipe de France sa première médaille au dernier jour des championnats du monde d'athlétisme à Eugene (Etats-Unis) dimanche.

Mayer (30 ans), également double médaillé d'argent olympique (2016 et 2021), a totalisé 8.816 points au bout des dix épreuves pour s'imposer devant le Canadien Pierce Lepage (8.701) et l'Américain Zachery Ziemek (8.676). Le champion olympique en titre, le Canadien Damian Warner, avait abandonné en fin de première journée, touché à la cuisse gauche.

Cette dernière journée de compétition a aussi été marquée par les records du monde de la Nigériane Tobi Amusan sur 100m haies et du Suédois Armand Duplantis au saut à la perche.

Amusan, quelle soirée !

En moins de deux heures, Tobi Amusan aura fait passer trois frissons dans les travées du Hayward Field. D'abord en battant le record du monde du 100 m haies dès les demi-finales en 12 sec 12, puis en dominant la finale en 12 sec 06, un temps finalement non homologué en raison du vent de dos qui soufflait trop fort (2,5 m/s, limite à 2 m/s).

«Pour être honnête, j'ai confiance en moi mais je ne m'attendais pas à un record du monde lors de ces championnats. Vous savez, le but reste toujours de s'appliquer pour faire une bonne course et gagner. Le record du monde, c'est un bonus», a déclaré la Nigériane en conférence de presse.

Duplantis, toujours plus haut

Le quasi imbattable Armand Duplantis a réussi un incroyable doublé titre mondial et record du monde dimanche au saut à la perche.

Après un raté sans conséquence à 5,87 m, Duplantis a déroulé en passant 5,94 m puis 6 m au premier essai pour s'assurer du titre, avant de franchir 6,06 m et enfin 6,21 m pour un nouveau record du monde à sa deuxième tentative.

A 22 ans, «Mondo» a décroché le dernier titre qui manquait à son palmarès, alors qu'il était déjà champion d'Europe en plein air (2018), en salle (2021), champion olympique (2021) et champion du monde en salle (2022).

Il a battu pour la cinquième fois le record du monde en deux ans et demi, la troisième fois en 2022 après ses 6,19 m puis 6,20 m réussis en salle à Belgrade en mars.

Une 20e médaille pour Allyson Felix

Sans courir dimanche, la légende Allyson Felix a tout de même ajouté une 20e et dernière médaille mondiale (14 en or), un record, à son immense palmarès.

La vétérane (36 ans) pensait avoir disputé sa dernière course internationale la semaine dernière en début de compétition sur le 4x400 m mixte, où elle avait contribué au bronze des Etats-Unis, mais elle a été rappelée par les entraîneurs au dernier moment pour participer aux séries du 4x400 m femmes samedi.

Elle a laissé ses coéquipières, 21 ans de moyenne d'âge, menées par Sydney McLaughlin, remporter avec la manière le titre, lui offrant un ultime podium par procuration.