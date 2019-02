Transféré au mercato de Longlier, Kévin Huberty a donné la passe décisive à Deniz Muric. Une entrée en matière réussie. «Vu la combativité affichée, la victoire au Swift est méritée», remarque-t-il. «Mon intégration se passe à merveille. Je vais essayer de gratter du temps de jeu.»

Sport 2 min.

Kevin Huberty: «Plus connu la victoire depuis quatre mois»

Transféré au mercato de Longlier, Kévin Huberty a donné la passe décisive à Deniz Muric. Une entrée en matière réussie. «Vu la combativité affichée, la victoire au Swift est méritée», remarque-t-il. «Mon intégration se passe à merveille. Je vais essayer de gratter du temps de jeu.»

Propos recueillis par Vincent Lommel

Kévin, l'entraîneur Domenico Micarelli a choisi de vous faire entre en jeu à la 65e minute. Dans la foulée (69e), vous mettez sur orbite Muric qui inscrira le seul but du match. Il y a de quoi être aux anges…

En effet. J'espère me montrer à mon avantage et aider au mieux l'équipe au cours des prochaines semaines. Deniz (Muric) aurait pu doubler la mise mais, au final, 1-0 est un score qui me convient. Qu'est-ce qu'il (Deniz) pèse sur une défense! Je n'avais plus connu la joie d'une victoire depuis quatre mois. Monsieur Micarelli m'avait demandé de bien défendre, ensuite de jouer les coups à fond en reconversion offensive. Je suis satisfait de ma production.

Vous étiez actif à Longlier (D3 amateurs) depuis l'été 2015. Le club connaît une saison compliquée pour ne pas dire noire (ndlr: la descente en D6 est quasiment actée). Pourquoi avoir mis le cap sur Rodange? Comment se déroule votre intégration?

Pour diverses raisons, les premiers mois ont été pénibles et les résultats catastrophiques. Je souhaitais partir en janvier - deux anciens coéquipiers, Molnar et Lespagnard, ont rejoint respectivement Schifflange et Steinfort. Plusieurs possibilités se sont présentées, et notamment rejoindre des clubs belges «semi-professionnels». Le problème était la distance. Je me suis renseigné sur le FCR. On m'en a dit beaucoup de bien. J'ai foncé et j'y ai signé un contrat d'un an et demi. Tout se passe super bien. Le noyau a de la qualité à revendre et l'ambiance est conviviale. Je suis agréablement surpris. Je continue à me fondre dans le moule.

Vous ne connaissez pas la Promotion d'Honneur ni le football grand-ducal. N'empêche, que retenir de cette «première»?

Sans connaître les autres équipes, le match Swift-Rodange est meilleur qu'un de D3 belge. Il s'agissait d'un match de reprise et, si ce n'est jamais facile, il y a du positif à retirer. Le Swift nous a mis en difficultés au cours des dix premières minutes. Nous avons été plus entreprenants et avons perdu peu de duels. Le 1-0 est logique. Le souhait des dirigeants est de remonter en BGL Ligue. Tâchons d'y parvenir. En raison de mon activité professionnelle, je n'ai pas pu aller en stage (à Bar au Monténégro) avec mes coéquipiers la semaine dernière. Dommage. Physiquement et mentalement, je me sens bien. Le groupe s'entraîne quatre fois par semaine: je fais l'impasse sur la séance du samedi car je travaille.