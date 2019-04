Le Luxembourgeois de la formation Groupama a signé ce mardi son premier Top 10 chez les professionnels lors de Paris-Camembert qui s'est clôturé par la victoire du Français Benoît Cosnefroy (Ag2r).

Kevin Geniets décroche son premier top 10

Auteur d'une très belle 8e place dimanche sur les routes du Tour des Flandres Espoirs, Kevin Geniets a confirmé ses excellentes dispositions en terminant à nouveau à une très belle 8e place ce mardi lors de la 80e édition de Paris-Camembert comptant pour la Coupe de France, disputée sur 182 km entre Pont-Audemer et Livarot.



La dernière recrue de Groupama s'est retrouvée dans le groupe des fuyards composé d'une quinzaine d'hommes. Les hommes de tête ont tenu tête au peloton et ont conservé une bonne trentaine de secondes d'avance. A 2 km de l'arrivée, Geniets a tenté de se faire la belle mais il a été contré par Cosnefroy avant de franchir la ligne avec un retard de 5" sur le lauréat du jour.



Les excellents débuts de @GenietsKevin : il a disputé sa première course avec @GroupamaFDJ le 30 mars.



Il a participé à deux victoires de Marc @Sarreau sur Cholet-PDL et la Route Adélie.



Samedi, il a terminé 8e du Tour des Flandres espoirs, et ce jour, 8e de Paris-Camembert. pic.twitter.com/DAAQGnhvk0 — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) April 16, 2019

Le champion du monde Espoirs 2017 s'est imposé avec 3" d'avance sur Pierre-Luc Périchonm (Cofidis) et son équipier Quentin Jauregui, 3e à 5". « J'ai réussi à sortir à un kilomètre et demi de l’arrivée avec mon ancien coéquipier du Chambéry CF, Kévin Geniets. Il a attaqué fort mais j’ai réussi à le suivre, puis à contrer sous la flamme rouge. J’ai fait un long sprint. Je me suis dit qu’il ne fallait pas que je me rassois… Je suis allé comme ça jusqu’à la ligne. J’ai pu savourer dans les derniers mètres… »



Au classement général de la Coupe de France, Marc Sarreau (Groupama) reste assez largement en tête avec 145 points après six épreuves, il devance le Belge Lionel Taminiaux (64) et un trio composé de Cosnefroy, Rudy Barbier et Mathieu Van der Poel (50). La septième manche de la Coupe de France aura lieu ce samedi 20 avril avec le Tour du Finistère.