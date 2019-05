Revenu au FC Wiltz en janvier 2019 - après un premier passage dans la Cité des Genêts de janvier 2013 à juillet 2014 -, l'attaquant belge Kevin Cossalter (34 ans) évoluera la saison prochaine au FC Tilleur, qui se produit en Division 2 Amateurs belge (D4).

Kevin Cossalter (Wiltz) retourne en Belgique

(JFC). - Pour Kevin Cossalter, ces dernières années ont ressemblé à un ping-pong entre la région liégeoise, dont il est originaire, et le FC Wiltz. Le prolifique avant-centre de 34 ans (7 buts et 1 passe décisive en 11 matches cette... demi-saison avec Wiltz en PH) avait débarqué une première fois à Wiltz en janvier 2013, en provenance du Turkania Faymonville, après avoir porté les couleurs du CS Verviers.

Après une saison et demie passée au Gétzt, il retournait à l'été 2014 dans la province de Liège, au Stade de Waremme, pour... mieux revenir à Wiltz quatre ans et demi plus tard, en janvier 2019. Cette fois, après une demi-saison Am Pëtz, Cossalter boucle à nouveau ses valises pour le FC Tilleur, club historique de la région de Liège qui a terminé sixième du dernier championnat de Division 2 Amateurs (D4 belge).

«J’arrive à Tilleur ressourcé et motivé», a-t-il déclaré à nos confrères belges du journal La Meuse.