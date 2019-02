Buteur du Stade Waremmien en D2 amateurs depuis quatre ans et demi, Kevin Cossalter (33 ans) a choisi de revenir au FC Wiltz et de relever le défi proposé par les dirigeants. Premier match dimanche face à Bissen (16h). L’opération remontée au classement commence.

Kevin Cossalter (FC Wiltz): «Amener mon expérience»

Buteur du Stade Waremmien en D2 amateurs depuis quatre ans et demi, Kevin Cossalter (33 ans) a choisi de revenir au FC Wiltz et de relever le défi proposé par les dirigeants. Premier match dimanche face à Bissen (16h). L’opération remontée au classement commence.

Par Vincent Lommel

«Avec Miguel Dachelet, on va mettre notre expérience au service de la jeune classe. Je ne ressens pas la pression», annonce d'entrée le Liégeois âgé de 33 ans.



Premier passage à Wiltz: janvier 2013-juin 2014

«A l’époque, il y avait quelques Belges et beaucoup de Bosniens au sein de l’effectif. Sportivement, j’en conserve de bons souvenirs. Nous avions réalisé une superbe saison et avions terminé à la 5e ou 6e place. On avait bagarré et frôlé une qualification européenne. Par contre, je ne m’en cache pas, mes relations avec le comité étaient un peu compliquées. Il a changé depuis lors.»

Waremme: stop en décembre 2018

«Le club évolue en D2 amateurs depuis deux ans. Il est classé (11e) dans le ventre mou et lorgne une place dans la colonne de gauche. J’ai inscrit onze ou douze buts et, clairement, je suis content de mes prestations au premier tour. Arrivé l’été 2014, j’étais en fin de contrat. J’estimais avoir fait le tour de la question. Je ne suis pas un pigeon voyageur. Via un manager, je suis entré en contact avec Wiltz. L’envie était réelle de m’y poser.»

Deuxième passage à Wiltz: au service des jeunes

«Via Sam Kalabic, le Racing m’avait téléphoné. C’était plus éloigné de mon domicile. Le deal ne s’est pas fait. A Wiltz, un accord a très vite été trouvé. Les installations sont top. Je ne débarque pas ici pour prendre la place d’un jeune. Bien au contraire. Vu mon âge, j’ai du métier à revendre. Miguel Dachelet (arrivé de Meux) amènera de la stabilité dans le secteur défensif et moi en zone offensive. Tâchons au mieux de faire le lien entre les jeunes et les anciens. Je ne suis pas un magicien et Miguel non plus. L’optimisme est de mise.»

Prêt et impatient

«J’avais effectué une (première) préparation avec Waremme avant d’enchaîner avec mon nouveau club. Je me sens bien et prêt à jouer contre Bissen dimanche. Le dernier match officiel remonte au mois de décembre. L’impatience me gagne. Je découvre l’entraîneur Dan Huet. Il passe des heures à travailler, ne ménage pas sa peine et, oui, il effectue un sacré boulot. Je suis surpris par un tel engagement! J’ai envie de lui rendre la pareille.»

Sept points de retard sur Mühlenbach barragiste



«Je ne connais pas la Promotion d’Honneur. On verra. J’ai découvert un groupe à l’écoute. Les qualités sont présentes. L’envie est de proposer un football construit, positif, léché. C'est bel et bien le cas. Le discours (fort) de Dan Huet m’a plu. Je ne connais pas les intentions du président Schenk. De mon côté, rejouer en BGL Ligue trotte dans un coin de ma tête. OK, le retard sur le barragiste est conséquent. Il y a treize journées à disputer: avec treize victoires, la montée sera assurée.»

Le programme de la 14e journée (dimanche 16h)

Swift - Rodange

Junglinster - Erpeldange

US Esch - Mertert/Wasserbillig

Mamer - Mühlenbach

Käerjéng - Sandweiler

Wiltz - Bissen

Wormeldange - Canach