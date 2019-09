L'ancienne n°1 mondiale, l'Allemande Angelique Kerber (WTA 15) et la Belge Elise Mertens (WTA 24) participeront à la 29e édition du BGL BNP Paribas Luxembourg Open, du 12 au 20 octobre. Côté luxembourgeois, Mandy Minella a confirmé sa présence, au contraire d'Eléonora Molinaro.

Kerber, Mertens et Minella seront à Kockelscheuer

Jean-François COLIN L'ancienne n°1 mondiale, l'Allemande Angelique Kerber (WTA 15) et la Belge Elise Mertens (WTA 24) participeront à la 29e édition du BGL BNP Paribas Luxembourg Open, du 12 au 20 octobre. Côté luxembourgeois, Mandy Minella a confirmé sa présence, au contraire d'Eléonora Molinaro.

Les organisatrices du tournoi WTA de Luxembourg (International, 250.000 dollars) ont dévoilé ce mercredi au siège de la banque BGL BNP Paribas Luxembourg au Kirchberg le plateau des 23 joueuses directement intégrées au tableau final de la 29e édition, prévue du 12 au 20 octobre à Kockelscheuer.

En tête de gondole, on retrouve l'Allemande Angelique Kerber (31 ans, WTA 15), ex-n°1 mondiale en 2016 et victorieuse de trois des quatre levées du Grand Chelem: Australie et US Open 2016, ainsi que Wimbledon 2018. En quatre participations à Kockelscheuer, la gauchère de Brême avait obtenu son meilleur résultat en 2010, avec une accession en demi-finale.

L'Allemande Julia Goerges partira à la défense de son titre conquis en 2018 Photo: Fernand Konnen

La participation de ses compatriotes Julia Goerges (30 ans, WTA 25) et Andrea Petkovic (32 ans, WTA 77), grandes habituées du tournoi luxembourgeois avec respectivement sept et dix présences, avait déjà été annoncée plus tôt cette année. Si Petkovic avait atteint les demi-finales en 2012, Goerges n'est autre que la tenante du titre, après sa victoire (6-4, 7-5) en finale en 2018 face à la Suissesse Belinda Bencic. Elle est la seule ancienne lauréate présente cette année.

Deux Belges, trois Françaises

Elise Mertens (23 ans, WTA 24) perpétuera la tradition belge après les cinq victoires de Kim Clijsters de 1999 à 2005. La Louvaniste se produira pour la quatrième fois sur le decoturf du CK Sportcenter. Mertens sera accompagnée d'Alison van Uytvanck (25 ans, WTA 62), moins en vue, mais qui revient pour la huitième fois déjà au Luxembourg. Toutes les deux ont naguère atteint les demi-finales, la première en 2017, la seconde en 2015.

Les amateurs de tennis français pourront applaudir la pétillante Niçoise Alizé Cornet (29 ans, WTA 57), Fiona Ferro (22 ans, WTA 61), née à... Libramont, dans la province de Luxembourg voisine, ainsi que la trentenaire Pauline Parmentier (33 ans, WTA 127), déjà présente à six reprises à Kockelsecheuer et demi-finaliste en 2017.

Si la grande majorité des joueuses sont classées entre la 50e et la 80e place mondiale, l'Américaine Danielle Collins (25 ans, WTA 35), demi-finaliste à l'Open d'Australie en janvier, et la jeune Kazakhe Elena Rybakina (20 ans, WTA 49), vainqueure à Bucarest cette année, émargent quant à elles au Top 50 actuel.

Toutes les deux constitueront des découvertes pour le public luxembourgeois. Relevons également la seconde participation de la médaillée d'or olympique de Rio, la Portoricaine Monica Puig (25 ans, WTA 69), qui avait échoué en finale en 2017. Elle est aujourd'hui coachée par le Belge Philippe Dehaes.

Minella, mais pas Molinaro

Côté luxembourgeois, la n°1 nationale Mandy Minella (33 ans, WTA 154), éliminée ce mercredi au 1er tour à Saint-Malo (ITF W60), a confirmé sa... seizième participation sur ses terres, où son bilan affiche trois victoires (en qualifications exclusivement) pour quinze défaites.

Jamais encore l'Eschoise, qui devrait logiquement décrocher l'une des quatre wild-cards attribuées par l'organisation au même titre que la Canadienne Eugenie Bouchard (25 ans, WTA 152), n'est encore parvenue à franchir le cap du premier tour dans le tableau final. La droitière du Tennis Spora fut toutefois finaliste en double en 2018.

Par contre, au grand dam du public de Kockelscheuer, Eléonora Molinaro (19 ans, WTA 332) ne viendra pas cette année à Kockelscheuer, alors que la teenager avait pris part aux qualifications en 2016 et 2017. La joueuse des Arquebusiers a décliné la wild-card pour le tableau qualificatif et a opté pour un autre programme.

Eléonora Molinaro sur le decoturf du CK Sportcenter: une image qu'on ne verra pas cette année Photo: Fernand Konnen

Enfin, cette 29e édition saluera la remise du troisième «Jana Novotna Award» lors de la traditionnelle Soirée des joueuses le dimanche 13 octobre, un prix de 5.000 dollars attribué à une joueuse ayant fait valoir des performances particulières pendant sa carrière et/ou au BGL BNP Paribas Luxembourg Open lui-même. L'ancien n°5 mondial, le Français Henri Leconte (55 ans) remettra ce prix à celle qui succédera à la Roumaine Monica Niculescu et à Mandy Minella, lauréates en 2017 et 2018.

Les 23 joueuses annoncées dans le tableau final

Angelique Kerber (ALL, 31 ans, WTA 15)

Elise Mertens (BEL, 23 ans, WTA 24)

Julia Goerges (ALL, 30 ans, WTA 25)

Danielle Collins (USA, 25 ans, WTA 35)

Elena Rybakina (KAZ, 20 ans, WTA 49)

Rebecca Peterson (SWE, 24 ans, WTA 52)

Viktoria Kuzmova (SVK, 21 ans, WTA 53)

Camila Giorgi (ITA, 27 ans, WTA 54)

Margarita Gasparyan (RUS, 25 ans, WTA 56)

Alizé Cornet (FRA, 29 ans, WTA 57)

Fiona Ferro (FRA, 22 ans, WTA 61)

Alison van Uytvanck (BEL, 25 ans, WTA 62)

Marie Bouzkova (CZE, 21 ans, WTA 63)

Lesia Tsurenko (UKR, 30 ans, WTA 68)

Monica Puig (PUR, 25 ans, WTA 69)

Jil Teichmann (SUI, 22 ans, WTA 70)

Kateryna Kozlova (UKR, 25 ans, WTA 72)

Anna Blinkova (RUS, 21 ans, WTA 76)

Andrea Petkovic (ALL, 32 ans, WTA 77)

Madison Brengle (USA, 29 ans, WTA 80)

Kristyna Pliskova (CZE, 27 ans, WTA 81)

Shelby Rogers (USA, 26 ans, WTA 303*)

Pauline Parmentier (FRA, 33 ans, 127)

* Elle dispose d'un classement protégé: WTA 81

Le tableau final se composera de 32 joueuses. Outre les 23 sus-nommées, on retrouvera quatre wild-cards sont attribuées par l'organisation, un Special Exempt ainsi que quatre qualifiées.