Ken Corral s'offre un doublé

L'attaquant du Fola a profité de la mise à jour de la 13e journée, mercredi soir, pour inscrire deux buts à Mondorf et porter son total depuis le début de saison à six unités.

Si la mise à jour du championnat n'a pas permis aux équipes de tête de s'imposer, elle a néanmoins profité à leurs attaquants. Corral a marqué deux fois et Abreu suit la trace de Seydi et Danel Sinani. Le Niederkornois Tekiela, quant à lui, se place aux côtés de ses compatriotes Biedermann et Buch.

11 buts: Da. Sinani (Dudelange)

10 buts: Seydi (Fola)

9 buts: Abreu (UT Pétange) +1

8 buts: Françoise (Progrès), Mabella (Racing), Mokrani (UT Pétange)

7 buts: Biedermann (Rosport), Buch (Differdange 03), Tekiela (Progrès) +1

Tekiela , félicité ici par Bastos, en est désormais à sept buts. Photo: Vincent_Lescaut

6 buts: Boakye (Jeunesse), Corral (Fola) +2, De Almeida (Progrès), Szimayer (Strassen)

5 buts: Da Mota (Racing), Holtz (Etzella), Makota (Jeunesse), Stolz (Dudelange).

4 buts: Bop (Muhlenbach), Deruffe (Differdange 03), Lusala (Hostert), Mmaee (Progrès), Mohammed (Mondorf), E. Muratovic (Dudelange), Runser (Strassen), Dj. Sinani (Fola), P. Stumpf (Mondorf).

3 buts: Bensi (Fola), Cools (Dudelange), Delgado (Strassen), M. De Sousa (Rodange), Hayasaka (Strassen), Klica (Jeunesse), Lamotte (Hostert), Lascak (Rosport), B. Muratovic (Progrès), Oliveira (Mondorf), D. Ramdedovic (Rodange), H. Ramdedovic (Rodange), Rani (Muhlenbach), Soladio (UT Pétange), Vandenbroeck (Differdange 03)

2 buts: Avdusinovic (Differdange 03), Bettmer (Differdange 03), Bidon (Etzella), Bouché (Racing), Cheriak (Muhlenbach), Correia (Etzella), Dervisevic (Hostert), Fatou (UT Pétange), Holter (Racing), Ikene (Racing), Kadrija (Etzella), Karayer (Progrès), Koçur (Fola), Lourenco (Strassen), Mabella (Racing), Meddour (Jeunesse), Melo (Etzella), Mendes (Mondorf), Muric (Rodange), Nabli (Mondorf), Nakache (Racing), N'Diaye (Rodange), Shala (Progrès), Spruds (Rosport), D. Stumpf (Hostert), Teixeira (UT Pétange), Valente (Rosport), Vujinovic (Differdange 03), Wang (Hostert)

1 but: Albuquerque (Rodange), D. Agovic (Strassen), Belghazouani (Muhlenbach), Bernardelli (Strassen), Billy Bernard (Fola), Bernier (Dudelange), Bijelic (UT Pétange), Birk (Racing), Brandenburger (Rosport), Bettaieb (Dudelange), Caron (Fola), Correia (Fola), Dallevedove (Rosport), Deidda (Jeunesse), Dikaba (Fola), Diouf (UT Pétange), Dzanic (Muhlenbach), Erragui (Muhlenbach), Eren (Mondorf), Ferreira (Differdange 03), Fleurival (Rodange), Gashi (UT Pétange), Garos (Dudelange), Hamzaoui (UT Pétange), Hauguel (UT Pétange), Kalisa (Etzella), Keita (Etzella), Klapp (Dudelange), Lusala (Hostert), Maboula (Etzella), Makonda (Muhlenbach), Martins (Etzella), May (Mondorf) +1, Mendy (Dudelange), Muharemovic (Fola), Mura (Fola), Natami (Dudelange), Nicolay (Etzella), Pokar (Dudelange), Ruppert (Strassen), Sacras (Fola), Schmit (Hostert), P. Simon (Racing), Siya (Differdange 03), D. Soares (Jeunesse), Steinbach (Jeunesse), Swistek (Differdange 03), Taarimte (Mondorf) +1, Tinelli (Racing), Todorovic (Jeunesse), Weirich (Rosport).