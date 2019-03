A 19 ans, Ken Conter a bien entamé sa seconde saison au sein de Chambéry CF, avec une quatrième place à la Traversée des As et un podium au GP de Saint-Etienne. Une bonne forme qu'il entend prolonger à Gand - Wevelgem U23 ce week-end avec l'équipe nationale.

Ken Conter: «Liège-Bastogne-Liège est un de mes objectifs principaux»

Propos recueillis par Hugo Barthelemy

Ken, êtes-vous surpris de votre très bonne forme en ce début de saison?

Cet hiver, j’ai pu faire une vraie préparation, pas comme la saison dernière lorsque l’école m’en avait empêché. Avec l’équipe j’ai bien su me préparer pour cette année. Ce n’était pas vraiment prévu de déjà être à ce niveau en tout début de saison, mais je profite et je vais essayer d’en tirer le plus possible.

Quels sont précisément vos objectifs dans cette première partie de saison?

Liège - Bastogne - Liège U23 est un de mes objectifs principaux avec Chambéry Cyclisme Formation. J’aimerais y faire un bon résultat. Une semaine avant, je m'alignerai sur le Circuit des Ardennes, une course également très intéressante qui se déroule sur quatre jours. Ce week-end, je participe à Gand - Wevelgem U23 (qui est la première manche de la Coupe des Nations U23) avec l’équipe nationale et j’espère pouvoir profiter de ma bonne forme du moment sur cette course.

Comptez-vous participer à d’autres manches de la Coupe des Nations avec l’équipe nationale cette année?

Pour l’instant, uniquement Gand - Wevelgem est prévu avec la sélection.

Qu'en est-il de la seconde partie de saison?

J’ambitionne une participation aux Championnats d’Europe et du monde. Après, cela dépendra de la fédération; c’est à elle de décider de ma sélection ou non. Un autre facteur est le nombre de coureurs Espoirs qui seront qualifiés, en fonction du nombre de points que le Luxembourg récoltera.

L’an dernier, vous aviez rejoint l’équipe en cours de route. 2019 sera donc votre première saison complète chez Chambéry CF: quelle est la différence selon vous?

Comme je l’ai déjà dit, au niveau de la préparation ça change beaucoup: on a fait des team buildings, du ski de fond, du ski alpin, bref tout cela joue beaucoup dans la cohésion d’équipe. Et cela, je n’avais pas eu l’occasion de le faire l’an dernier. On a aussi fait une bonne préparation physique, et cela se voit, car tout le monde réalise de bons résultats dans l’équipe. Pour l’instant, on n'a travaillé que le volume et pas du spécifique. Je pense qu’on est partis pour signer une vraie bonne saison, avec, je l’espère, des victoires à la clé.