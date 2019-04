Ce mercredi, avaient lieu les quarts de finale de la Coupe FLF. En déplacement à l’Alliance Äischdall, Kayl-Tétange s’en est sorti non sans trembler. De son côté, le Berdenia Berbourg a éliminé le FF Norden 02 au bout d’une séance de tirs au but haletante.

Kayl-Tétange en demi-finale de la Coupe FLF, Berbourg passe aux tirs au but

Par Andy Foyen



Kayl-Tétange se fait peur

Sur le papier, l’une des affiches les plus prometteuses des quarts de finale de la Coupe FLF était le déplacement de Kayl-Tétange à Äischdall.



Cette rencontre, que l’on attendait équilibrée, prenait pourtant très vite des allures de punition: après douze minutes de jeu, l’attaquant de... 16 ans, Denis Licina ouvrait déjà le score pour les visiteurs. Il doublait ensuite la mise juste avant la pause. Le calvaire de l’Alliance ne s’arrêtait pas là, puisque le goleador incontournable de l’Union 05, Tony Lopes, venait porter sa pierre à l’édifice en inscrivant le troisième but.



On pensait les visiteurs d’ores et déjà qualifiés, mais l’Alliance Äischdall allait montrer des ressources. Le 1-3 par Gerson Gomez intervenait à la 66e minute de jeu, et Greg Useldinger signait ensuite le 2-3 au début du dernier quart d’heure: de quoi semer le doute dans la tête des pensionnaires de la Série 2.



Logiquement l’Alliance lançait toutes ses dernières forces dans la bataille en fin de match, mais Demir Zejnelagic venait tuer tout suspense pendant le temps additionnel: 2-4, score final.

22 Il y avait du monde mercredi soir au stade du Koericherberg à Hobscheid Photo: Hans Krämer

Berbourg continue l’aventure

Un adversaire coriace était attendu au stade Rénert de Berbourg. En effet, c’est la jeune et impétueuse équipe de Norden qui s’y rendait.



La rencontre commençait de la meilleure manière pour les locaux, qui menaient déjà 2-0 par Rafdy et Contrino après le deuxième quart d’heure. Peu avant la mi-temps, Norden revenait au score par l’entremise de Heindrichs sur un penalty.



Les Nordistes poussaient alors en deuxième mi-temps et trouvaient finalement à nouveau la faille quatre minutes avant le terme du temps réglementaire: 2-2 après 90 minutes.



Pendant les prolongations, le FF Norden 02 exerçait une grosse pression, mais sans parvenir à inscrire le but de la victoire. Après 120 minutes sans vainqueur, les deux équipes amorçaient alors une séance de tirs au but particulièrement haletante, et c’est finalement Berbourg qui a pris le dessus, grâce aux nerfs solides de Diop.

Dans les autres rencontres, Weiler-la-Tour s’est imposé 2-1 contre Lintgen et avance vers le dernier carré, tout comme Grevenmacher, vainqueur 1-2 à l’Union Remich-Bous. Kayl-Tétange, Berbourg, Weiler-la-Tour et Grevenmacher ne sont plus qu’à 90 minutes d’une place en finale.

Ils ont dit

Thierry Pott (entraîneur-adjoint de Kayl-Tétange): «Pendant la première mi-temps, nous avions la maîtrise de notre adversaire, ce qui a conduit au 0-3 à la mi-temps. Après la pause, on n’était plus aussi agressifs. On les a laissé venir, ce qui leur a permis de transformer leurs deux occasions. Avant de marquer le but décisif, on a raté l’une ou l’autre occasions pour tuer le suspense déjà un peu plus tôt.» Alliance Äischdall – Union 05 Kayl-Tétange 2-4

Jhemp Almeida (entraîneur de Weiler-la-Tour): «Puisqu’on lutte pour la première place au championnat, j’ai fait quelques changements dans mon onze de base. La rencontre a bien commencé pour nous: en première mi-temps, on a eu deux ou trois belles occasions. Eux aussi étaient dangereux, mais nous en avons profité un peu plus. En seconde mi-temps, nous leur avons laissé la possession du ballon pour partir en contre-attaque. Ils n’ont pas eu une seule occasion, à part le penalty qu’ils ont su transformer.» YB Weiler-la-Tour – Minerva Lintgen 2-1

Nuno de Almeida (entraîneur de Remich-Bous): «On a commencé timidement la première mi-temps. Ils en ont profité en marquant deux buts en cinq minutes. Avant la mi-temps, il aurait dû y avoir un penalty indiscutable pour nous, même les adversaires le disaient, mais... il n’a pas été sifflé. En deuxième mi-temps, on est parvenus à maîtriser l’adversaire et on a marqué. Toute la deuxième mi-temps était pour nous, ils n’ont pas eu un seul tir cadré.» Union Remich-Bous – CS Grevenmacher 1-2

Alberto Freitas Rodrigues (entraîneur de Berbourg): «On a très bien commencé la rencontre. On les a dominés, même s’ils ont eu l’une ou l’autre occasions. Nous avons très vite mené 2-0, mais juste avant la pause, ils ont transformé un penalty. En deuxième mi-temps, on a commencé à fatiguer au milieu, et c’est à partir de ce moment-là que Norden a pris le jeu en mains. Ainsi ils sont parvenus à égaliser. Mes joueurs ont lutté jusqu’à la fin pour faire la différence aux tirs au but.» Berdenia Berbourg – FF Norden 02 2-2 (6-5 t.a.b.)

Les chiffres

0

Cette Coupe FLF pourrait désormais s’appeler Coupe... de la Division 1, Série 2. En effet, pas une équipe de Série 1 n’a su se qualifier pour les demi-finales, tandis que les équipes de divisions inférieures n’avaient pas franchi le cap des huitièmes de finale.

1



Le quart de finale entre Berbourg et le FF Norden 02 nous a offert la première séance de tirs au but de cette édition de la Coupe FLF. Tous les autres matches avaient jusqu’alors désigné un vainqueur au plus tard au terme des prolongations.

Les résultats des quarts de finale de la Coupe FLF

Alliance Äischdall - Union 05 Kayl-Tétange 2-4

Union Remich-Bous - CS Grevenmacher 1-2

Berdenia Berbourg - FF Norden 02 2-2 (6-5 t.a.b.)



YB Weiler-la-Tour - Minerva Lintgen 2-1