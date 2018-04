Le Progrès a enchaîné un second succès en cinq jours pour continuer à y croire dans la lutte pour le titre. Rosport et Rodange peuvent nourrir certains regrets. Differdange a laissé des plumes à Strassen (2-2) en début de soirée.

Karayer libère le Progrès, Differdange accroché à Strassen

Christophe Nadin Le Racing et le Titus Pétange prêts pour leur quart de finale de Coupe de Luxembourg.

Le Progrès a enchaîné un second succès en cinq jours pour continuer à y croire dans la lutte pour le titre. Rosport et Rodange peuvent nourrir certains regrets après avoir mené contre le RM Hamm Benfica et à Hostert. Differdange a laissé des plumes à Strassen (2-2) en début de soirée.

Le premier choc du jour a tourné à l'avantage du Progrès, vainqueur un but à rien de la Jeunesse. Un match qui s'est joué sur un coup de dés après une première mi-temps ouverte et partagée. Sur un coup franc brossé par Sébastien Thill à vingt minutes du terme, Karayer est parvenu à s'isoler dans la surface de réparation pour trouver l'ouverture. Niederkorn mettait ainsi la pression sur Dudelange qui se déplaçait au Galgenberg en soirée.



Momar N'Diaye tente d'échapper à David Soares. Les Eschois n'ont pas trouvé l'ouverture. Photo: Christian Kemp

Les champions en titre ont bien géré un match complètement dingue avec deux buts dans les trois premières minutes et un triplé de Tupel qui offre presque le sacre à Dudelange. Le Fola a été battu dans les arrêts de jeu.



Differdange n'a pas profité à plein de ces défaites de la Jeunesse et du Fola pour se rapprocher. L'équipe entraînée par Dan Theis depuis quelques jours a dû se contenter d'un match nul à Strassen (2-2) au terme d'une partie un peu folle dans son finish. Les quatre buts ont été inscrits dans les 25 dernières minutes. Caron a répondu a Dos Santos puis Almeida a donné le nul à la dernière minute alors que Delgado avait cru avoir fait le plus difficile.

Patrice Mondon et Strassen prennent un point à Differdange. La lutte pour le maintien se poursuit. Photo: Christian Kemp

Le Racing a profité de la journée pour enchaîner un second de rang. Après Strassen, c'est Mondorf qui s'est incliné. Des réalisations signées Osmanovic et Jahier dans les vingt dernières minutes. Le club de la capitale revient à un point de sa victime du jour qui compte toutefois un match en moins.



En bas de classement, le Titus Pétange a dissipé ses doutes en distançant l'US Esch grâce notamment à un triplé de Banza. Le club du Bassin Minier s'éloigne un peu plus de la zone dangereuse et prépare de la meilleure des façons sont duel avec le Racing mercredi en quart de finale de la Coupe de Luxembourg.



Rodange et Rosport avaient, eux, trouvé la clef du succès mais Hostert et le RM Hamm Benfica sont parvenus à prendre un point qui pourrait coûter cher au décompte final. Mokrani, à cinq minutes de la fin, a répondu à Hartmann au Camping. Peters en a fait de même à Hostert alors que Menaï avait rapidement porté son équipe au commandement.



Les résultats de la 21e journée

Progrès - Jeunesse 1-0



US Hostert - FC Rodange 91 1-1



Victoria Rosport - RM Hamm Benfica 1-1



Racing FCUL - US Mondorf 2-0



Union Titus Pétange - US Esch 4-1



Strassen - Differdange 2-2



A 18h30

Fola - Dudelange

Le classement

21e journée

Dimanche 22 avril à 16h



Jeunesse - Racing



FC Rodange - Victoria Rosport

RM Hamm Benfica - Progrès



US Mondorf - Fola

FC Differdange 03 - Union Titus Pétange

F91 Dudelange - UNA Strassen

US Esch - US Hostert