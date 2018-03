Le trio de tête s'est distingué au classement des buteurs. Karapetian a inscrit son 17e but de la saison. Perez et Turpel suivent à distance respectable mais leurs buts ont compté dans la victoire de leur équipe ce week-end.

Karapetian marque encore, Perez et Turpel aussi

Christophe Nadin Le trio de tête s'est distingué au classement des buteurs. Karapetian a inscrit son 17e but de la saison. Perez et Turpel suivent à distance respectable mais leurs buts ont compté dans la victoire de leur équipe ce week-end.

Le classement

17 buts: Karapetian (Progrès) +1



13 buts: Perez (FCD03) +1

12 buts: Turpel (F91) +1

11 buts: -

10 buts: Hadji (Fola) +1, N'Diaye (Jeunesse) +1

9 buts: Jahier (Racing)



8 buts: Cissé (Titus Pétange)

7 buts: Banza (Titus Pétange) +1, Er Rafik (F91), Sinani (F91)

6 buts: Drif (Hostert), Klapp (Fola) +1, Kyereh (Jeunesse), Mokrani (RM Hamm Benfica), Schneider (Progrès), Seydi (Fola), O. Thill (Progrès) +1

5 buts: Almeida (FCD03), Françoise (Progrès), Hartmann (Rosport) +1, Karayer (Progrès), Lascak (Rosport), Pomponi (Hostert), Shala (Racing), S. Thill (Progrès) +1

4 buts: Bettmer (FCD03), Crnomut (Mondorf), Ketlas (Mondorf), Menaï (Rodange), Nabli (Mondorf), Nakache (Racing), Stolz (F91), Touré (Mondorf), F. Yao (RM Hamm Benfica)

3 buts: E. Agovic (Strassen), Amri (FCD03), Basic (Titus Pétange), Bekkouche (Mondorf), Boulahfari (Rodange), Da Mata (RM Hamm Benfica), Ibrahimovic (F91), Kurz (Rosport), Medri (US Esch), Pokar (F91), Schulz (Strassen), Steinbach (Jeunesse) +1

2 buts: Bartsch (Rosport), Bojic (Titus Pétange), Bouchitbi (Hostert), Bukvic (RMHB), I. Cabral (RMHB), Dallevedove (Fola), Da Mota (Racing) +1, A. Dervisevic (Hostert) +1, Dos Santos (Strassen), El Guerrab (Rodange), Franzoni (FCD03), Gaspar (Rosport), Heinz (Rosport), Ibrahimovic (Dudelange), Jager (Strassen), Lopes (Fola), Mersch (Fola), Rani (US Esch), Runser (Strassen), Sinani (Mondorf), Soares (Jeunesse), D. Stumpf (Hostert), Stumpf (Jeunesse), Teixeira (RM Hamm Benfica), Todorovic (Jeunesse), Vandenbroeck (Differdange) +1, Weirich (Rosport), G. Yao (Rodange)

1 but: Adler (Jeunesse), Alverdi (Rodange) +1, Arantes (RMHB), Bahovic (Rodange), Bastos (FCD03), Battaglia (Hostert), Bernard (Fola), Bernardelli (Racing), Banza (Titus Pétange), B. Cabral (Dudelange), E. Cabral (Mondorf), Caron (Differdange), Crespo (US Esch), Couto Pinto (F91), Cruz (F91), Delgado (Jeunesse), De Sousa (Rodange), Dione (US Esch), Dobros (F91) +1, Dog (Rodange), Dzanic (Titus Pétange) +1, Feltes (Rosport), Gomes (RM Hamm Benfica), Garos (F91), Gashi (Titus Pétange), Guerra (US Esch), Henrique (Racing) +1, Jordanov (F91), Kirch (Fola), Koçur (Fola) +1, Kwani (US Esch) +1, Landim (US Esch), Lapierre (Jeunesse), Malget (F91), M. Martins (Jeunesse), Martins (US Esch), Martins-Suarez (Fola), Mastrangelo (Progrès/Strassen) +1, Mélisse (Dudelange), Muharemovic (Fola), Mura (Hostert), Mutsch (Progrès), Natami (Mondorf), Osmanovic (Racing), Peters (Hostert), Portier (Jeunesse), Ruppert (Strassen), Sacras (Fola), Saiti (Fola), Siebenaler (FCD03), Silaj (Titus Pétange), Souto (RMHB), Suarez (Fola), Wang (Hostert), Watska (Progrès), Yéyé (FCD03), Zinga (Titus Pétange) +1