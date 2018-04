Lassé par l’attitude de certains joueurs, le duo d'entraîneurs de l'UN Käerjéng Jean-Marc Klein - Jérôme Rémy a rendu son tablier en fin de journée.

Käerjéng: le duo Klein-Rémy claque la porte

(VL). - Lassé par l’attitude de certains joueurs, le duo d'entraîneurs de l'UN Käerjéng Jean-Marc Klein - Jérôme Rémy a rendu son tablier en fin de journée. Un bilan désastreux de sept points sur dix-huit depuis la reprise voire une élimination sans gloire contre Rodange en Coupe de Luxembourg mercredi expliquent aussi ce départ.

1-5 contre Rodange en Coupe de Luxembourg mercredi. 1-4 face à Mertert-Wasserbillig en championnat dimanche. Deux cinglantes défaites. Troisième du classement en Promotion d'Honneur, barragiste à sept journées du dénouement, l’UN Käerjéng est à la ramasse. Le probant bilan de 31 sur 39 au premier tour est bien loin.

Le début d’année est manqué. Plus dure est la chute. L’UNK doit se chercher un nouvel entraîneur. Jean-Marc Klein et Jérôme Rémy arrivés (en binôme) au mois de juillet dernier ont décidé de claquer la porte.



Le premier cité prend la parole. «On s’en va pour le bien du club et nous espérons qu’il arrive à atteindre son objectif numéro 1 à savoir la remontée en BGL Ligue. Le président Frankie Klinkert est à l’étranger. On l’a eu au téléphone ce lundi et on lui a fait part de notre décision. Le vice-président Marc Lambert a remis sa démission hier soir ou ce matin mais, à ce sujet, je n’en sais pas davantage.



Nous avions demandé au comité de prendre des décisions à l’encontre de certains joueurs. Au final, c’est nous qui la prenons et arrêtons les frais. L’accumulation de petites choses fait, au fur et à mesure, une montagne. Nous n’avions pas senti venir les choses de suite mais, au on finit par les remarquer. On a trop attendu. On perd contre Rodange mercredi. L’entraînement de jeudi et samedi se passe très bien. De bonnes séances. Et que se passe-t-il dimanche? Certains ne vont pas dans les duels. J’ai fait mon boulot jusqu’au bout. Je ne suis pas un guignol. C’est le football.»