Kaboré, Fonovich et Kalonji rejoignent le Titus Pétange

Christophe NADIN Les choses se sont précipitées ces dernières heures à l'Union Titus Pétange. Si le Belge Robin Peeters est toujours en salle d'attente, le club du Bassin Minier s'est attaché les services de trois milieux de terrain. Un défensif et deux offensifs.

Filip Bojic (Virton) et Christian Silaj (Progrès) sur le départ, l'Union Titus Pétange devait réagir au plus vite pour renforcer un groupe qui va connaître de profondes mutations ces prochains jours. Annoncé dans un premier temps, Robin Peeters (Geel) est toujours en stand by. Le club pétangeois attend le feu vert d'OHL à qui il appartient.

En revanche, les choses sont beaucoup plus avancées pour deux autres joueurs. Abdoul Aziz Kaboré va apporter son vécu au milieu de terrain. Même s'il n'est âgé que de 24 ans, le Burkinabais (3 sélections) a compilé une cinquantaine d'apparitions en Ligue 2 avec Valenciennes entre août 2014 et mai 2017. Kaboré vient de l'US Fleury Foot.

Mathis Fonovich n'a lui que 22 ans. Le natif de Draguignan est un joueur offensif capable d'évoluer dans l'axe comme sur le côté droit. Il a été formé à l'Olympique Marseille. Passé par Fréjus, il arrive du Rushall Olympique en Angleterre.

Enfin, Joel Kalonji-Kalonji, formé au Standard, passé par Châtelet avant d'atterrir à Mouscron où il a joué avec la réserve s'ajoute aussi au casting. Il a été international U15 et U16. Ce joueur de 21 ans évolue dans un registre offensif dans l'axe ou sur le côté gauche.