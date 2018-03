Juventus-Real Madrid et Liverpool-Manchester City sont au menu des quarts de finale de la Ligue des champions dont le tirage au sort s'est déroulé ce vendredi au siège de l'UEFA à Nyon.

Juventus-Real Madrid et un derby Liverpool-City en quarts de finale

La rencontre entre la Juve et le Real sera un remake de la finale de l'année dernière. En mai 2017, les Merengue avaienz dominé les Bianconeri 4-1. Les quarts de finale de l'édition 2018 se dérouleront les 3 et 4 avril pour les rencontres aller, les retour se disputeront une semaine plus tard, les 10 et 11 avril. Pour rappel, la finale de cette édition 2018 de la C1 aura lieu le samedi 26 mai à Kiev.

Plus d'infos à suivre



Le programme

FC Barcelone - AS Rome



FC Séville - Bayern Munich



Juventus - Real Madrid

Liverpool - Manchester City