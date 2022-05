A deux journées de la fin, les verdicts tombent en Promotion d’Honneur. L’UNK, auteur d’une première partie de saison tonitruante, monte.

Junglinster vers le barrage, Käerjeng promu

Christophe NADIN A deux journées de la fin, les verdicts tombent en Promotion d’Honneur. L’UNK, auteur d’une première partie de saison tonitruante, monte.

Main dans la main ces dernières semaines, en route pour la BGL Ligue, Käerjéng et Mondercange ont dû se séparer l’espace d’une journée. Le premier a pris l’ascenseur après son match nul (2-2) à Bissen ce dimanche à l’occasion de la 28e journée. Le second est resté en salle d’attente. Battu par Junglinster (1-3), sa montée n’est pas remise en cause. Elle est juste retardée. A cause d’un adversaire qui n’en a pas fini non plus avec une potentielle promotion.

«C’est inespéré. Nous, on jouait le maintien», témoignait Donovan Bonet. Le buteur de Junglinster n’en croit pas ses yeux. Il manque un peu plus d’un point à la Jeunesse pour accompagner Mamer au barrage.

«Mathématiquement, on peut même encore monter directement», ajuste avec gourmandise l’attaquant. «Jouons nos deux derniers matches comme des barrages.» L’image est belle et annonce plus que probablement la couleur pour une équipe qui a battu Mondercange ce dimanche. «Une victoire méritée même s’ils ont poussé à 1-0.» Et un 13e but pour un garçon qui totalise aussi 8 passes décisives et qui aimerait bien goûter aux joies de l’élite grand-ducale.

«J’ai 33 ans mais les jambes tournent bien», poursuit celui qui pourrait accompagner son équipe actuelle à l’étage supérieur. Ou rejoindre un autre projet. Car les lignes bougent à Junglinster. Ronny Souto, pour sa première saison, a semble-t-il séduit la division et surtout Weiler-la-Tour qui l’aurait déjà enrôlé. «Il se donne à l’entraînement et transmet son envie de gagner. Et humainement c’est quelqu’un de bien», détaille Donovan Bonet qui rejette en bloc cette image d’Epinal que véhicule une Promotion d’Honneur faible. «Elle est homogène. Il faut être costaud pour gagner les bons matches et on y trouve de bons joueurs», ponctue celui qui retrouvera peut-être Käerjeng sur son chemin la saison prochaine.

Auteur d’une première partie de saison fantastique, l’UNK a davantage bégayé son football après la trêve mais ses provisions lui ont permis de gérer la chose en bon leader. Mené 0-2 à Bissen, le club de Bascharage a pu compter sur deux buts de Julien Fostier pour empocher le point du match nul qui le propulse en BGL Ligue cinq ans après l’avoir quittée.

Là aussi le chantier s’annonce colossal puisque David Zenner a annoncé il y a plusieurs semaines qu’il n’entraînera plus l’équipe. Plusieurs cadres ont semblé chercher leur second souffle et certains jeunes doivent encore s’aguerrir. L’été s’annonce torride!

Sur les radars - L’Union Saint-Gilloise d’Anthony Moris a craqué au plus mauvais moment. Le club bruxellois s’est incliné (0-2) face au FC Bruges lors de la troisième journée du play-off titre et voit le club flandrien lui passer devant au classement. Hans Vanaken a inscrit le premier but d’un match que les Unionistes n’auraient pas dû perdre. Nusa a fait 0-2 dans les arrêts de jeu. Les Bruxellois ont manqué un penalty à 0-0. Deuxième manche entre ces deux protagonistes mercredi dans la Venise du Nord. L’heure de la revanche pour le gardien de la sélection luxembourgeoise? - On a revu Maxime Chanot sur un terrain de football. Absent depuis sa blessure à l’œil encourue en sélection en Bosnie, le défenseur central est entré en jeu à cinq minutes de la fin en MLS alors que son club du FC New York City était tenu en échec par le Sporting Kansas City (0-0). Un score qui ne change pas. - Danel Sinani et son club de Huddersfield disputeront les play-offs pour tenter de monter dans la prestigieuse Premier League. La première manche aura lieu vendredi prochain à Luton Town et le retour le lundi suivant. L’international luxembourgeois est revenu aux affaires après une petite blessure. Il a joué la première heure contre Bristol lors de la dernière journée de la phase classique. Son club l’a emporté 2-0 et finit troisième.

