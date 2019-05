Le but inscrit de Godard à la dernière minute permet à Junglinster de reconduire son bail en Promotion d'Honneur. Le penalty de Mroch (42e) est insuffisant pour Bissen qui sera accompagné par Erpeldange aux barrages. Vainqueur de Wiltz, Rodange est champion.

Sport 2 min.

Junglinster sauvé, Bissen barragiste, Rodange champion

Le Swift défiera Hostert pour monter en BGL Ligue

Le but inscrit de Godard à la dernière minute permet à Junglinster de reconduire son bail en Promotion d'Honneur. Le penalty de Mroch (42e) est insuffisant pour Bissen qui sera accompagné par Erpeldange aux barrages. Vainqueur de Wiltz, Rodange est champion.

Par Vincent Lommel



Une finale ne se joue pas. Elle se gagne. La manière, Junglinster qui avait besoin d’une unité pour assurer son maintien contre trois à Bissen, les équipes s’en moquaient comme de leur première chemise. L’entraîneur de la Jeunesse Philippe Dillmann avait mis sur le banc l’attaquant Laouira dont l’avenir proche se situera au RFCUL. Son vis-à-vis Filipe Vila Verde titularisait Mroch - auteur d’une saison sans relief - qui portera le maillot de Grevenmacher à la rentrée.



Le stress de l’enjeu paralysait la phalange locale imprécise à souhait, sans imagination, incapable d’amener un soupçon de danger dans les parages de Bassene. Bissen, de son côté, avait pris le taureau par les corners. La meilleure défense, c’est l’attaque! L'Atert était récompensé de ses efforts en première mi-temps. Deux reprises de la tête presque… contre leur camp (!) respectivement de Koljenovic (4e) et de Godard (32e) traduisaient le malaise local ô combien palpable. Un tir (contré) de Teixeira (10e), un coup franc hors cadre de Teixeira (24e) et une vicieuse frappe de… Teixeira (41e) étaient significatives de l’envie des visiteurs de trouver la faille. Une faute de Koljenovic sur Freitas (42e) servait la cause de… Mroch. Le penalty qui ne souffrait aucune discussion était parfait (0-1).

Une fin de match à rebondissements



Menée au score, la Jeunesse devait égaliser. Evoluer de manière offensive est aussi beau qu’inutile si les offensifs - Chiche, Mekic, Rodrigues (remplacé par Laouira néanmoins auteur d’une intéressante montée au jeu), Da Cruz (monté au jeu à la 55e), Lima - ne sont pas dans un jour de gloire. Le dernier quart d’heure se profile et le gardien Bassene n’a strictement rien à faire. L’attitude du langage corporel de l’entraîneur Dillmann révèle les manquements des siens. Les minutes s’égrènent, les fautes se multiplient, la tension monte de plusieurs crans. C’était sans compter sur un coup franc sur le côté gauche. Godard était à la bonne place, profitant d’un ballon mal négocié par Bassene (1-1, 90e). Du cent pour cent de réussite. Battu et douzième, Bissen pleure. Junglinster rigole.

Assurés de rejoindre l’élite, Rodange et Mühlenbach ont fait le travail. Le FCR impose ses vues à Wiltz et s'offre le titre de champion. Mühlenbach sans Kuduzovic en BGL Ligue a écarté Wormeldange. Troisième de classe, vainqueur de Mertert, le Swift affrontera Hostert en match de barrage ce vendredi.

Les résultats de la 26e journée



Junglinster - Bissen 1-1



Erpeldange - Käerjéng 4-3



Sandweiler - Mamer 3-4



Mühlenbach - Wormeldange 3-0



Canach - US Esch 1-3



Rodange - Wiltz 2-1



Mertert-Wasserbillig - Swift 1-3