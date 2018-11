Grâce à sa victoire sur Mühlenbach dans le choc au sommet (3-0) grâce à un triplé de Frédéric Marques, le Swift a pris les commandes de la Promotion. Dans le bas du classement, Erpeldange a joué avec son bonheur à Wormeldange qui sauve un point dans les arrêts de jeu et le barragiste Mamer s'est incliné contre Junglinster.

Junglinster sans convaincre, le Swift s’empare de la première place

Gros plan sur la 12e journée en Promotion d'Honneur

Grâce à sa victoire sur Mühlenbach dans le choc au sommet (3-0) grâce à un triplé de Frédéric Marques, le Swift a pris les commandes de la Promotion. Dans le bas du classement, Erpeldange a joué avec son bonheur à Wormeldange qui sauve un point dans les arrêts de jeu et le barragiste Mamer s'est incliné contre Junglinster.



Par Vincent Lommel

Sous le regard avisé de quelques spectateurs, Mamer et Junglinster ont livré une prestation qui ne restera pas dans les annales. Dans le dur depuis la première journée, les locaux étaient bien décidés à poursuivre leur redressement. L'envie a beau être présente, rien ne remplacera l’efficacité adverse. Centre de Chiche, reprise de volée de Laouira, Gierenz est battu (0-1, 22e). Le promu se moque de la manière, ne produit rien, défie un adversaire soucieux de produire du jeu.

Une production insuffisante jusqu’à l’heure de jeu et le moment choisi par Barbosa pour rétablir la parité (1-1). En dépit d’un spectacle laissant à désirer, justice est faite. On s’orientait donc vers un partage qui ne faisait pas les affaires de Mamer quand le réserviste visiteur, Rodrigues Delgado, propulsait le cuir au fond des filets (1-2). Une leçon d’efficacité.

Compagnons d’infortune du FCM en bas du classement, Wormeldange (14e), Sandweiler (13e) et Erpeldange (12e) aspiraient à se donner un peu d’air. Le duel entre Wormeldange et Erpeldange a fait un malheureux. Ce n’est pas celui que l’on pensait. Mené 2-0 (Pietrasik et Bassing), le promu wormeldangeois s’est arraché pour sauver le point du partage grâce à Marques buteur dans le temps additionnel (90+3) au grand désarroi des Nordites. Sandweiler rêvait de jouer un sale tour à Vitor Pereira, son ancien T1, aujourd’hui à l’US Esch. En présentant un bilan de sept revers de rang, l’optimisme n'était pas de mise. La vérité du terrain en a décidé autrement. Sandweiler se contentera volontiers de ce 0-0. Trois formations occupent de concert le dernier siège : Wormeldange, Sandweiler et Mamer.

Un triplé pour Marques

La première place du classement était l'enjeu de la rencontre entre le Swift et Mühlenbach. Dans un jour faste, l’attaquant hesperangeois, Frédéric Marques, a martyrisé la défense adverse, se permettant le luxe d’inscrire un triplé en l'espace de vingt-neuf minutes (3-0). Grâce à ce succès convaincant, le Swift s’empare du leadership. Une telle performance remonte à très, très longtemps. Arrivé début octobre pour «changer les choses», l’entraîneur Dan Theis sera-t-il le sauveur d’un club installé en PH depuis trop longtemps?

Le championnat est long. Son premier poursuivant s’appelle Rodange (2e). Le FCR a douté un court instant face à Mertert/Wasserbillig avant de dérouler (5-1). Un autre prétendant à la montée en BGL Ligue, Kaërjéng (4e), s’est rassuré en dictant sa loi (3-0) à Bissen. l'UNK revient à quatre longueurs de Mühlenbach (3e).

Mené 1-0 par Canach, Wiltz (6e) a fait valoir sa force de caractère pour inverser la tendance. Tutic et le routinier Verbist, sur penalty, ont permis aux Nordistes de conserver leur brevet d’invincibilité à domicile.

Le point

Wiltz - Canach 2-1



Bissen - Käerjéng 0-3



Rodange - Mertert-Wasserbillig 5-1



Mamer - Junglinster 1-2



Wormeldange - Erpeldange 2-2

US Esch - Sandweiler 0-0



Swift - Mühlenbach 3-0



La 13e journée (dimanche 2 décembre à 16h)

Rodange - Bissen

Mertert-Wasserbillig - Wiltz

Canach - Swift

Mühlenbach - US Esch

Sandweiler - Wormeldange

Erpeldange - Mamer

Junglinster - Käerjémg