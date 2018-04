Bissen Lorentzweiler, seuls vainqueurs parmi les six premiers font la bonne affaire en tête alors que dans le bas de la série 1, Bastendorf et Kehlen se frottent les mains. En série 2, Junglinster est tout proche du titre, Biwer sort du trou. En division 2 série 1, Useldange, unique gagnant à l'extérieur, et Berdorf/Consdorf foncent. En sére 2, Remich cartonne face à Merl, Bettembourg et le Luna Oberkorn se replacent.

Junglinster reste intouchable, ça plane pour Useldange et Remich/Bous

Bissen Lorentzweiler, seuls vainqueurs parmi les six premiers font la bonne affaire en tête alors que dans le bas de la série 1, Bastendorf et Kehlen se frottent les mains. En série 2, Junglinster est tout proche du titre, Biwer sort du trou. En division 2 série 1, Useldange, unique gagnant à l'extérieur, et Berdorf/Consdorf foncent. En sére 2, Remich cartonne face à Merl, Bettembourg et le Luna Oberkorn se replacent.

Par Daniel Pechon



Division 1 série 1: Bissen y est presque

Seule équipe à marquer trois buts lors de cette journée, Bissen a dominé Wincrange 3-0 et arrondi à 10 points son avance sur Steinsel freiné à Mertzig. L'Alisontia a évité une deuxième défaite cette saison face au Sporting, avec une égalisation tombée à la 92e minute des oeuvres de Joao Moreira (1-1).

Mené rapidement, Lorentzweiler a renversé le score à Lintgen qui a joué un acte à 10. L'équipe de Christophe Diederich remporte une cinquième victoire consécutive (1-2) et se relance dans la course au barrage. Äischdall met fin à une série de trois défaites subies sur un but d'écart en dominant Mersch, qui a réduit l'écart dans les arrêts de jeu (2-1).

Bon voyageur, Kehlen vient de prendre 10 points en quatre déplacement et remonte à la 11e place après le but en or de Luc Demeyer inscrit à Boevange (0-1). Pour Bastendorf, qui remonte à la neuvième place, Francis Gengler a inscrit le but de la victoire dans le derby à Vianden dans le dernier quart d'heure (2-1).

Vainqueur de Steinfort 2-1, Medernach aligne, pour la première fois cette saison, deux victoires consécutives et double au classement son adversaire, qui a joué une demi-heure à 10.

Division 1 série 2: l'express Junglinster ne s'est pas arrêté



Après sa victoire dans le match au sommet à Mondercange, Junglisnter n'a besoin que d'une d'une victoire, la 20e, pour être certain de remporter le titre. Comme au match aller, Junglinster s'est contenté d'un but, inscrit après 35 minutes, pour écarter son adversaire.



Roméo Wetié au marquage sur Démir Mekic. Mondercange s'est incliné 0-1 contre Junglinster. Photo: Marco Bertamé

Wormeldange, troisième, profite à moitié de la défaite de Mondercange après avoir mené trois fois à Belvaux mais jamais plus de sept minutes (3-3). En deux matchs, Weiler a marqué 11 buts et remporté deux succès , après la victoire mercredi soir face à Schifflange (7-1).

Après quatre victoires en 2018 sans pouvoir quitter la lanterne rouge, la cinquième a été la bonne pour Biwer qui bondit à la douzième place après avoir dominé Bertrange sur un but victorieux de Christian Weis tombé à un quart du terme (2-1).



Pour Beggen, le ciel s'est assombri avec une défaite, la deuxième d'un but subie cette saison face au Red-Black, qui grimpe dans la première moitié du tableau. Victorieux de Berbourg (6-0), Sanem a marqué 10 buts en deux matchs à la défense de Berdenia et gagné quatre points (6-0). L'ASL Luxembourg a dominé Aspelt (2-1) en marquant le but victorieux dès la 45e minute après l'égalisation sur penalty d'Aspelt.

Division 2 série 1: Useldange surfe sur la vague

Useldange remporte une douzième victoire en treize matchs en marquant les quatre buts du match avant la pause grâce notamment à un triplé de Joao Freitas Morgado (0-4) à Harlange/Tarchamps. Battu qu'une seule fois depuis la deuxième journée, Berdorf/Consdorf a dû attendre la seconde période pour marquer ses deux buts à Hosingen (0-2) et s'empare de la deuxième place en attentant le résultat de Feulen-Schieren programmé ce jeudi.



Ell a concédé un partage et un troisième match sans victoire dans le derby à Pratz/Redange qui concède ses premiers points en quatre matchs! Le but de l'espoir pour Colmar/Berg qui a dominé Reisdorf (1-0) et remporté son premier succès depuis le... 17 septembre... à Reisdorf. La délivrance est tombée à la 80e minute par Johnny Babiyanga (1-0).

Après la victoire acquise face à Koerich (2-1), Diekirch veut encore croire aux barrages. Les Young Boys joueront leurs cinq derniers matchs face à des équipes logées dans la seconde moitié du classement. Vainqueur 3-2, Larochette a réalisé un 6 sur 6 face à Gilsdorf.

Division 2 série 2: le Luna Obercorn se réveille

Cinq des six premiers ont gagné. Seul Merl qui a été assommé avec deux buts encaissés dès le premier quart d'heure et quatre supplémentaires durant le reste du match (6-0) a trébuché à Remich/Bous. «Une sacré bonne gifle», a résumé Vincent Bolognini, co-entraineur de Merl. Avec le but de Pit Lacoste, Mensdorf a été minimaliste face au CeBra et a amassé 19 points en sept matchs (1-0).



Victorieux aussi sur le score de 1-0, Itzig s'est vengé de sa défaite du match aller à Moutfort et consolide sa troisième place. Bettembourg se hisse à la quatrième en scellant le score final dès la reprise face au CS Obercorn (3-0) et avec une défense qui ne s'est retournée que sept fois dans les douze derniers matchs.



Une journée positive aussi pour Bettembourg qui a vu sa différence de buts par rapport à Merl se réduite de 11 à 2 buts en 90 minutes. Le Luna a mis fin à une série de six matchs sans succès en écartant Munsbach, avec quatre buts inscrits après la pause (5-1). Premier succès en quatre matchs pour Ehlerange vainqueur de Lasauvage (0-3) et 9 point sur 9 pour Walferdange qui a piégé Ehnen (2-3).

Ils ont dit



Neil Pattison (Mertzig): «Un match avec de nombreux absents des deux cotés. Mon équipe a montré une bonne réaction au niveau combativité et discipline tactique après la lourde défaite à Bissen. C'était un match équilibré avec peu d'occasions de but. On prend l'avantage avec un but marqué avec un peu de chance. Vers la fin de la partie, Steinsel a créé un peu plus de danger dans nos seize mètre et marque sur une phase arrêtée à la 94e minute. Un point mérité pour les deux formations. Un bon résultat. Très satisfait du groupe de ce soir.» Mertzig - Steinsel 1-1

Patrick Wagner (Pratz/Redange): «Après avoir mal débuté et encaissé rapidement un but., nous avons repris le match en main. Suite logique, nous marquons un but sur un corner. Malheureusement, nous n'avons pas su profiter de nos occasions pour marquer le deuxième avant la mi-temps. Durant le deuxième acte, Ell a été fort le premier quart d'heure. Avec des occasions des deux cotés, le match nul est mérité pour les deux équipes. La bonne mentalité et le fruit du travail ont permis de nous redresser malgré un cadre limité cette fin de saison. Cartons, travail ou blessures, a obliger aussi de jongler avec l'effectif.» Pratz/Redange - Ell 1-1

Jean-Marc Gattullo (Bettembourg): «Nous avons maîtrisé la première mi-temps en jouant en deux touches de balle et en se projetant vers l’avant. Logiquement, nous ouvrons le score sur un penalty de Geoffrey Daumail. Juste avant la mi-temps notre capitaine Nicolas Testard a marqué le deuxième but. Au retour des vestiaires, Matteo Lumare nous met le but qui nous met à l’abri. A 3-0 nous avons opté logiquement pour défendre un peu plus. Nous avons mis du temps à prendre nos marques en première partie de saison et maintenant la mayonnaise a bien pris. Notre réussite? Nous sommes une équipe de copains. Et l'entente est superbe.» Bettembourg - CS Oberkorn 3-0

Johann Bourgadel a apprécié la prestation de ses hommes, victorieux du match au sommet de la D1 série contre Mondercange. Photo: Marco Bertamé

Johann Bourgadel (Junglinster): «On a vu deux équipes qui ont eu beaucoup de respect l'une envers l' autres. Mais la meilleure des deux a gagné. Nous avions un plan pour bloquer leur meilleur joueur, Amadei Johnny. Mission réussie grâce aux gros efforts de Giannetto et Gonzalez. De plus, nous connaissions la force offensive de notre adversaire. Et si mon gardien n' a rien eu à faire de la soirée, c'est peu être grâce au travail de notre secteur défensif, énorme ce soir! Chapeau aux Galli , Tebboub , Erovic et Delgado. Nous savourons cette victoire sur cette équipe qui était la grande favorite en début de saison. Mondercange montera aussi car ils ont l'expérience et le talent. But de Romain Andres (35e). J'espère que les "supporters" qui attendent notre première défaite, étaient présents au match.» Mondercange - Junglinster 0-1

Anibal Santos (Kehlen): «On ne va retenir que le résultat! On n'a pas su rentrer dans le match de la bonne manière et on marque quasiment sur notre première occasion sur une erreur défensive de l'adversaire. Un match à oublier très vite et à nous de préparer de la meilleurs façon le match de Vianden, dimanche.» Boevange - Kehlen 0-1