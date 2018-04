Il n'est pas toujours nécessaire d'attendre le joli mois de mai pour voit fleurir les premières décisions dans les championnats. A la faveur de sa victoire ce dimanche à Beggen (5-0), Junglinster est assuré d'être champion et donc d'être promu.

Junglinster, premier champion au pays

Christophe NADIN Cinq ans après, la Jeunesse retrouve la Promotion d'Honneur

La Jeunesse a proposé une véritable démonstration de force tout au long de la saison. Elle est la dernière équipe invaincue au pays et affiche un bilan de vingt victoires pour deux matches nuls. Johann Bourgadel avait repris en main cette équipe qui s'était classée quatrième la saison dernière en série 2. "Nous sommes une bande d'amis. On sait quand on peut s'amuser et quand on doit travailler", concède le coach. "J'avais 25 joueurs aux entraînements. C'est aussi ça la réussite."



Cette saison, dans la même série, le bras de fer tant attendu avec Mondercange n'a pas vraiment eu lieu car pendant que Junglinster attaquait plein pot les hostilités, les Rouge et Noir musardaient. Le réveil tardif n'étant pas suffisant pour menacer l'hégémonie de la Jeunesse.

Junglinster était déjà monté en Promotion d'Honneur en 2013 avant de redescendre l'année suivante après une défaite en barrage face au Titus Lamadelaine.