Junglinster - Ell sera l'affiche de la finale de la coupe

Par Daniel Pechon

19 Diana Gomes (Fola) à la poursuite de Kate Thill (Ell). Photos: Stéphane Guillaume

Dans la première demi-finale, Junglinster a dû attendre la dernière demi-heure pour distancer le Racing. Très accrocheuse, l'équipe de la capitale est revenue deux fois au score avec un milieu de terrain bien animé par Melanie Pereira et Julie Wojdyla. Le Racing aurait même pu ouvrir le score peu avant la demi-heure sur penalty mais Tamara Cardoso a sorti brillamment l'envoi. Juste après, Hayette Ghodbane, d'un tir des 30 mètres, a finalement ouvert la marque pour Junglinster. Avant la pause, le Racing, par Jacinta Soares, est revenu une première fois au score (1-1).

Dès la reprise, Bianca Schmitz, à nouveau d'un envoi lointain, a remis la Jeunesse devant. Pour peu de temps à nouveau, car sur un copié-collé du premier but, Elisa Martini sortait gagnante d'un cafouillage après un coup de pied arrêté (2-2). C'est dans la dernière demi-heure que les championnes se sont détachées. Bianca Schmitz, encore sur un envoi à distance, a inscrit le 3-2. Et d'une tête puissante, Sabrina Deda a scellé le score à 4-2. A noter encore que le Racing a joué à 10 les 10 dernières minutes, suite à une exclusion.

Physiquement le Racing a perdu progressivement pied en fin de match avec un banc occupé seulement par deux remplaçantes.

Le Fola solide une heure

Dans l'autre demi-finale, Ell a connu moins de difficultés, en inscrivant aussi quatre buts mais sans en encaisser face au Fola, équipe de Ligue 2, héros du tour précédent face à Bettembourg. Si les supporters locaux du Fola s'étaient mobilisés, une centaine de fans tous vêtus de mauve et en ébullition s'étaient aussi déplacés de Ell ! Dans un match parfait, Ell a inscrit le but le plus important, le premier, par Logane Wegnez. Dans une ambiance de fête, Jill De Bruyn a doublé la marque et éteint pratiquement les espoirs du Fola Esch. Ell asseyait son succès avec deux buts supplémentaires en fin de rencontre (4-0).

Ell se qualifiait pour la finale en ayant encaissé un seul but sur les tours précédents. Six ans après sa première et seule victoire, les joueuses de Paul Wilwerding disputeront leur troisième finale de coupe. Junglinster se retrouve en finale pour la sixième fois en dix saisons. La Jeunesse a remporté cinq fois le trophée.

Junglinster - RFCUL 4-2

Johann Bourgadel (Junglinster): «Score logique face à une courageuse équipe du Racing. Solide en défense, nous avons eu la maîtrise du jeu. Notre adversaire a été très bon sur coup de pied arrêté et avec deux superbes joueuses au milieu. A la pause, pour être plus efficace, j'ai demandé aux filles de jouer plus haut de manière à pouvoir attaquer en nombre. Malgré les deux égalisations, les filles n'ont jamais tremblé. Les joueuses entrées en jeu (Deda, Mendes et Davelli) ont eu un impact positif. Comme chez les garçons, on ne peut pas gagner un match seulement à 11. Enfin, passer des garçons aux filles est très particulier mais au final plutôt cool. Je n'ai rien révolutionné et je tiens à souligner le travail de Gérôme Henrionnet. Les filles ont voulu dédicacer cette victoire à leur coéquipière Rose qui vit un moment difficile avec le décès d'un proche.»

Tiago Pereira (RFCUL): «Le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre. Nous avons fait plus que jeu égal face aux championnes et un partage aurait été plus logique. Certes la largeur de notre banc a peut-être joué en notre défaveur en fin de match. Les filles ont joué leur meilleur match du second tour mais en étant moins efficaces que notre adversaire devant le but. Dommage aussi cette impartialité de l'arbitre en fin de match.»

Fola - Ell 0-4

Paolo Cardoso (Fola Esch): «Un match compliqué face à Ell qui dispose de jeunes joueuses talentueuses. On a bien été dans le match pendant 70 minutes, avant de couler. La victoire de Ell est amplement méritée mais le score est sévère. Je pense que 1-0 ou 2-0 était plus correct mais bon. Perdu, c'est perdu. Les supporters des deux camps ont été magnifiques et ont mis une bonne ambiance durant la rencontre. Quelle pub pour le foot féminin!»