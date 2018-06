Champion de la série 2 de Division 1, Junglinster poursuit sa préparation dans l'optique de la saison prochaine. Quatre jeunes joueurs viennent d'être recrutés.

Junglinster complète son cadre

Jean-Louis Mannon au côté de Johann Bourgadel.

Champion de la série 2 de Division 1, Junglinster poursuit sa préparation dans l'optique de la saison prochaine. Quatre jeunes joueurs viennent d'être recrutés.

Après avoir acté les arrivées de Rayane Laouira, Demir Koljenovic, Famory Touré et Yohann Godard, la Jeunesse poursuit son marché. Le nouveau promu de PH s'est assuré les services de quatre nouveaux joueurs: le milieu de terrain Frederico Gallois (23 ans, 1re licence ayant évolué au Red Star Merl), Maxence Bas (22 ans Sporting Bertrange), Roberto Gomes (19 ans, 1re licence, Red Star Merl) et le jeune gardien Mika Aquillo (17 ans, Beggen et Racing).



Par ailleurs, Johann Bourgadel sera épaulé dans ses fonctions d'entraîneur par Jean-Louis Mannon qui sera également en charge de l'équipe Seniors 2 qui évolue en Classe 1.