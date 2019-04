A l'instar de Mathieu Van der Poel et Alejandro Valverde, Bob Jungels s'apprête à découvrir ce dimanche l'ambiance de folie du Tour des Flandres. Coup de projecteur sur cinq néophytes ambitieux avant la 103e édition du Ronde van Vlaanderen.

Jungels-Van der Poel: des rookies aux dents longues

Eddy RENAULD Un débutant champion du monde de presque 39 ans

5 Bob Jungels découvre les Flandriennes mais cela ne l'empêche pas de jouer les premiers rôles. Photo: Serge Waldbillig

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Bob Jungels découvre les Flandriennes mais cela ne l'empêche pas de jouer les premiers rôles. Photo: Serge Waldbillig VTT, cyclo-cross, route: Mathieu Van der Poel brille sur tous les terrains. Photo: Serge Waldbillig Alejandro Valverde, le champion du monde aux 123 victoires, sera au départ du Ronde à Anvers. Photo: Serge Waldbillig Tim Wellens (à droite) s'est imposé en 2019 à Majorque et en Andalousie. Photo: Serge Waldbillig Jasper Philipsen n'a pas tardé à s'illustrer pour sa première saison chez les pros en décrochant la 5e étape du Tour Down Under. Photo: AFP

Bob Jungels (Deceuninck - 26 ans)

Quel printemps pour le Luxembourgeois. Une victoire d'étape en Colombie avant de se révéler au grand jour sur les secteurs pavés et les bergs de Flandre: une victoire à Kuurne-Bruxelles-Kuurne, une 5e place à l'E3 et un podium sur A travers la Flandre (3e). Sur ces trois épreuves, Jungels a déclenché les hostilités bien avant le final en durcissant la course. «A mes yeux, c'est le plus fort du peloton. Sans lui, on aurait assisté à des courses moins difficiles», estime son ami Alex Kirsch. Pour dimanche, le peloton devra se farcir 270 km, une sacrée différence par rapport aux épreuves précédentes. «Avec plus de 250 km, cela devrait mieux me convenir. On verra ce qu'on pourra faire dimanche. Nous avons une équipe très solide, peut-être la plus forte, et beaucoup de cartes à jouer», commente Bob. Sa formation - Deceuninck - est la plus puissante sur ces courses flandriennes. Outre la qualité des hommes qui la composent, il y a la quantité, Jungels peut compter sur le soutien de Philippe Gilbert, Zdenek Stybar ou encore Yves Lampaert. A moins que cela ne soit l'inverse.



Mathieu Van der Poel (Corendon - 24 ans)

Le Néerlandais est considéré comme un phénomène dans le cyclisme. Que ce soit en cyclo-cross où il est champion du monde en titre, en VTT ou sur la route, le fils d'Adrie est un vainqueur né et un des plus talentueux de sa génération. Après avoir signé un carton lors de la saison de cross, il compte déjà trois succès sur route depuis le début de saison: une étape du Tour d'Antalya, le GP de Denain et A travers la Flandre, sa première classique mais aussi son premier succès en WorldTour où il a fait ses débuts sur Gand-Wevelgem (4e). Dimanche, le contexte sera bien différent pour le petit-fils de Raymond Poulidor qui aborde ce Ronde sans prétention. «Je ne me considère pas comme un favori, mais sans doute comme un prétendant juste en dessous des favoris. A travers la Flandre fait 180 km, presque cent de moins que le Tour des Flandres. Gand-Wevelgem est une longue classique (251 km) mais on ne peut pas en comparer la difficulté à celle du Ronde. Dimanche, après la deuxième montée du Kemmel, il restait trente kilomètres. Au Tour des Flandres, après la dernière ascension du Kwaremont et du Paterberg, il n’en restera que quinze», dit-il.



Ce dimanche, il retrouvera pour l'occasion son grand rival Wout Van Aert. Le Belge, triple champion du monde de cyclo-cross, dispute pour la deuxième année les classiques flandriennes. En 2018, il s'était classé 10e de Gand-Wevelgem et 9e du Tour des Flandres.



Alejandro Valverde (Movistar - 38 ans)



A quelques jours de son 39e anniversaire (25 avril), le champion du monde en titre découvre le Tour des Flandres. Le spécialiste des Ardennaises - cinq victoires dans la Flèche Wallonne et quatre dans Liège-Bastogne-Liège - a déjà pourtant couru en Flandre, notamment à Waregem où il s'est aligné à trois reprises avec comme meilleur résultat une 11e place en 2018. Mais depuis ses débuts professionnels en 2002, il ne s'est encore jamais aventuré sur les routes du Ronde, qui a pour caractéristique de présenter une succession de côtes (les monts flandriens), souvent étroites, et de secteurs pavés. De même, il n'a jamais participé à Paris-Roubaix, l'autre grande classique des pavés qui a lieu sept jours plus tard. «Nous restons en Flandre jusqu'à dimanche. Nous avons trois jours pour découvrir des hauts lieux du cyclisme comme le Koppenberg et la chapelle du Mur (de Grammont)», a-t-il annoncé jeudi. Cette saison, Valverde compte un succès (une étape de l'UAE Tour).



Tim Wellens (Lotto - 27 ans)

Le natif de St-Trond n'est pas à proprement parler un habitué des pavés, il s'est surtout illustré sur des épreuves à étapes (Eneco Tour, Tour de Pologne, Tour de Wallonie) sans oublier ses victoires d'étape sur le Giro ou sur des courses d'un jour (GP de Montréal et Flèche Brabançonne). Mais sa troisième place sur le circuit Het Nieuwsblad au début du mois de mars (il avait fini 69e en 2018) a convaincu ses patrons de le retenir pour le Ronde. «Tim n'était pas prévu pour cette épreuve mais au vu de sa prestation au Nieuwsbald et de ses aptitudes sur les pavés, il est apparu raisonnable de le sélectionner. De plus, c'est toujours bien d'avoir un aigle à deux têtes sans remettre en cause le leadership de Tiesj Benoot (5e mercredi à Waregem)», argumente le manager de la formation belge John Lelangue dans la presse belge. Lotto mise donc sur son duo pour inverser la tendance et tenter de sortir de l'ombre. Un challenge de taille.



Jasper Philipsen (UAE - 21 ans)

Remco Evenepoel a attiré toute l'attention médiatique depuis la fin de l'hiver en s'engageant à seulement 18 ans avec la formation Deceuninck mais la Belgique dispose d'un autre grand espoir du cyclisme en la personne de Jasper Philipsen. Comme le récent champion du monde juniors, le Limbourgeois dispute sa première saison chez les professionnels ce qui ne l'a pas empêché de s'imposer sur le routes du Tour Down Under en janvier 2019. En 2018, il avait remporté la 4e étape du Tour de l'Utah sous le maillot de l'équipe Hagens Berman Axeon d'Axel Merckx. Surnommé "le nouveau Tom Boonen", Philipsen aime les pavés et les sprints comme son idole. Sous le maillot de la formation UAE, il découvre les classiques dans un rôle d'électron libre où il peut bénéficier des conseils d'Alexander Kristoff, récent vainqueur de Gand-Wevelgem et lauréat du Tour des Flandres en 2015.