Simple rumeur la semaine passée, le transfert du coureur luxembourgeois au sein de la formation française est cette fois officiel. Après cinq saisons passées chez les Belges de Deceuninck-Quick Step, il s'est lié pour deux ans avec l'écurie de Vincent Lavenu.

Jungels rejoint Gastauer chez AG2R-Citroën

(JFC, avec jg/DW) - A bientôt 28 ans (le 22 septembre), Bob Jungels s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Après des débuts chez RadioShack-Leopard en 2013 suivis de deux saisons chez Trek Factory Racing (2014-2015), le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège 2018 vient de passer cinq ans dans le giron du gourou belge Patrick Lefevere. En signant pour deux saisons avec l'équipe française AG2R-Citroën (actuellement AG2R-La Mondiale), le Luxembourgeois se lance dans une nouvelle aventure où il côtoiera son compatriote Ben Gastauer, basé lui à Chambéry depuis 2010.

Séduit par le projet proposé, le professionnel avoue que «mes premiers entretiens avec le directeur sportif Vincent Lavenu remontent à... avant même ma carrière professionnelle». «Heureux» de pouvoir rejoindre l'équipe le 1er janvier, Jungels dit «avoir rapidement accepté le projet», surtout qu'«avec des coureurs comme Oliver Naesen et Greg van Avermaet, l'équipe sera très ambitieuse dans les classiques. C'est motivant de faire partie de ce groupe».

J’ai hâte de commencer ce nouveau chapitre de ma carrière chez @AG2RLMCyclisme !

Le transfert de Bob Jungels rentre parfaitement dans la nouvelle logique mise en place par l'équipe française, qui offrira un tout nouveau visage en 2021. Avec le départ des Français Romain Bardet (chez Sunweb) et Pierre Latour (pour Total Dircet Energie), ce sont deux spécialistes de courses à étapes qui quittent le navire. Un troisième coureur français, Alexandre Geniez s'en va lui aussi sous d'autres cieux (Total Direct Energie).

Le directeur sportif Vincent Lavenu a délibérément offert à son équipe une coloration plus internationale. Car en plus de Jungels, les Belges Greg Van Avermaet (CCC), Stan Dewulf (Lotto) et Gijs van Hoecke (CCC) débarquent, tout comme le Suisse Michael Schär (CCC). De quoi mettre sur pied une solide et redoutable armada en vue des classiques flandriennes en 2021. Ce n'est pas tout, puisque les sprinteurs français Marc Sarreau (Groupama-FDJ) et Damien Touzé (Cofidis) se joignent au groupe, tout comme Lilian Calmejane (Total Direct Energie).

En plus du rôle intéressant qu'il est appelé à jouer dans les classiques, Jungels pourrait aussi devenir le nouvel homme fort des grands tours chez AG2R-Citroën. Au moins jusqu'à ce que les jeunes Clément Champoussin, Jaakko Hänninen et Aurélien Paret-Peintre, considérés comme très talentueux, aient engrangé plus d'expérience au plus haut niveau.

«Bien sûr, je n'oublierai pas les courses par étapes. L'équipe présente une forte tradition dans ce domaine et j'ai envie de faire de belles choses. D'abord dans les courses d'une semaine, mais aussi sur les grands tours. Cependant, je suis conscient du travail qu'il me reste à accomplir pour être en mesure de tenir mes promesses sur les courses de trois semaines», déclare le champion du Luxembourg.

Bob Jungels disputera le Tour de France du 29 août au 20 septembre, avant de s'aligner sur les grandes classiques en octobre Photo: AFP

Après avoir disputé le Critérium du Dauphiné la semaine dernière, Bob Jungels s'aligne cette semaine aux Championnats nationaux (contre-la-montre jeudi et course en ligne dimanche), avant de s'embarquer pour le Tour de France (29 août-20 septembre). A son programme d'octobre figurent les classiques Liège-Bastogne-Liège (le 4), Gand-Wevelgem (11), le Tour des Flandres (18) et Paris-Roubaix (25).

A priori, Jungels sera le seul des neuf professionnels luxembourgeois à prendre le départ de la Grande Boucle le 29 août à Nice. A moins qu'Alex Kirsch, premier réserviste au sein de la formation Trek-Segafredo ne se joigne à lui pour ce qui serait une grande première.

