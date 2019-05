Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo) a réussi un coup de force dans la 9e étape du Giro, un contre-la-montre individuel de 34,8 kilomètres, dimanche, à Saint-Marin où Bob Jungels a signé un top 10.

Jungels prend la 7e place du chrono de St-Marin dominé par Roglic

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo) a réussi un coup de force dans la 9e étape du Giro, un contre-la-montre individuel de 34,8 kilomètres, dimanche, à Saint-Marin où Bob Jungels a signé un top 10.

(AFP) - Primoz Roglic a dominé ses adversaires directs, à l'exception de l'Italien Vincenzo Nibali qui n'a cédé qu'un peu plus d'une minute. Le maillot rose est resté sur les épaules de l'Italien Valerio Conti (UAE Emirates), qui a terminé sous le déluge à la 38e place du contre-la-montre.

Roglic, vainqueur du chrono d'ouverture à Bologne et maillot rose pendant cinq jours, a signé son deuxième succès depuis le départ, son troisième dans le Giro. Le Slovène (29 ans) a battu le détenteur du record de l'heure, le Belge Victor Campenaerts, retardé par un changement de vélo et devancé de 11".

Sous la pluie, variant d'intensité mais souvent forte, Nibali, double vainqueur du Giro (2013 et 2016), a lâché 1'05" à Roglic. L'Italien s'est classé quatrième derrière le Néerlandais Bauke Mollema, troisième de l'étape à 1 minute de Roglic.

En revanche, deux des grimpeurs en lice pour la victoire finale ont failli. Le Britannique Simon Yates, parti plus vite que Nibali, s'est écroulé dans la montée finale et a déboursé 3' 11" à Roglic. Le Colombien Miguel Angel Lopez (3e du Giro 2018) a abandonné pour sa part près de quatre minutes au Slovène.



Quant à Bob Jungels, il a pris la 7e place de cette étape en signant un chrono de 53'08", soit 1'16" de retard sur le vainqueur du jour. Ben Gastauer a lui terminé ce contre-la-montre au 73e rang à 5'31".



Au classement général provisoire, Conti précède désormais Roglic de 1'50", Jungels réintègre le top 20 et occupe à présent la 14e place à 4'08" alors que Gastauer est 62e à 18'46".

Ce lundi, le Giro observe sa première journée de repos, entre Riccione et Ravenne, à l'entrée de la deuxième semaine de course et de deux étapes de plat.



Le top 10: 1. Valerio Conti (ITA/UAE Emirates) 36h08'32", 2. Primoz Roglic (SLO/JUM) à 1'50", 3. Nans Peters (FRA/ALM) 2'21", 4. José Joaquin Rojas (ESP/MOV) 2'33", 5. Fausto Masnada (ITA/AND) 2'36", 6. Andrey Amador (CRC/MOV) 2'39", 7. Amaro Antunes (POR/CCC) 3'05", 8. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 3'27", 9. Giovanni Carboni (ITA/BAR) 3'30", 10. Pello Bilbao (ESP/AST) 3'32".

Quatre Jours de Dunkerque: Teunissen finit en beauté

Le Néerlandais Mike Teunissen (Jumbo-Visma), déjà assuré de terminer en tête du classement général, a remporté ce dimanche la sixième et dernière étape des Quatre Jours de Dunkerque, qui reliait Roubaix à Dunkerque.



La machine Jumbo-Visma s'est mise en route juste avant la flamme rouge. Après un long relais de Tony Martin, Teunissen s'est retrouvé en tête dans les 500 derniers mètres. Bien calé dans la roue de son poisson-pilote de luxe, Groenewegen a alors coupé son effort, surprenant tous les sprinteurs et permettant ainsi au maillot rose de creuser l'écart.

Une stratégie rare et efficace, Teunissen résistant jusqu'au bout tandis que Groenewegen, vainqueur les trois premiers jours, s'emparait facilement de la deuxième place. Le point final d'une démonstration de force de la formation néerlandaise, lauréate de cinq des six étapes et auteur d'un doublé au général. Kevin Genietz a pris la 38e place de cette dernière étape à 13" et au classement final, il a fini aux portes du Top 20: 21e à 1'49".



En Espagne, Tom Wirtgen a pris la 51e place de la 3e et dernière étape du Tour d'Aragon disputée sur 127,4 km entre Huesca et Saragosse et remportée par l'Italien Matteo Pelucchi (Androni). La victoire finale est revenue à l'Espagnol Eduard Prades de la formation Movistar alors que le Luxembourgeois de Wallonie-Bruxelles a pris la 37e place finale à 1'47".