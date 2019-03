Bob Jungels pour la gagne, Jempy Drucker et Alex Kirsch en soutien de leurs leaders, Paris-Nice lance ce dimanche le début des grandes manœuvres. L'occasion pour les gros bras du peloton de frapper un grand coup à l'aube du printemps.

Sport 5 min.

Jungels pour une place au soleil, Drucker-Kirsch en mode gregario

Eddy RENAULD Les trois dernières éditions se sont jouées à coup de secondes

Bob Jungels pour la gagne, Jempy Drucker et Alex Kirsch en soutien de leurs leaders, Paris-Nice lance ce dimanche le début des grandes manœuvres. L'occasion pour les gros bras du peloton de frapper un grand coup à l'aube du printemps.

Si Bob Jungels est arrivé sur la pointe des pieds à la veille du week-end d'ouverture des classiques belges, le contexte est tout différent à quelques heures du grand départ de cette 77e édition de Paris-Nice. En signant une entrée en matière encourageante au Nieuwsblad et un formidable solo à Kuurne, le champion national débarque sur la Course au soleil avec une fameuse pancarte dans le dos, d'autant qu'il n'a jamais fait mystère de ses ambitions.



«Je suis au départ pour jouer le général. Le parcours proposé par les organisateurs me convient. A l'exception de l'ascension du col du Turini qui n'entre pas spécialement dans mes cordes, les étapes sont idéales pour moi», dit-il.

Sprinter, rouleur ou grimpeur, il y en aura pour tout le monde durant cette semaine de course. Les trois premières journées s'annoncent particulièrement nerveuses car elles offrent la possibilité aux Démare, Groenewegen, Degenkolb, Matthews, Bennett, Colbrelli, Greipel, Kristoff, Cavendish, Ewan, Laporte et Coquard de s'illustrer lors des arrivées du peloton à Saint-Germain-en-Laye, Bellegarde et Moulins/Yzeure.

La 4e étape devrait permettre aux plus costauds de jouer à nouveau les premiers rôles mais cette journée entre Vichy et Pélussin, qui sera aussi la plus longue de l'épreuve avec 212 km, aura un parfum de Liège-Bastogne-Liège. Pas de quoi perturber le vainqueur de la Doyenne 2018. Jungels y trouvera un terrain favorable à l'instar de la journée de jeudi qui propose un contre-la-montre individuel de 25,5 km autour de Barbentane, dans les Bouches-du-Rhône. «Une distance intéressante et il y aura certainement des écarts.»

Le Turini en juge de paix



Le moment de vérité du 77e Paris-Nice est prévu le samedi 16 mars avec une arrivée au sommet. Après La Madone d’Utelle (2016), le col de la Couillole (2017) et la station de la Colmiane (2018), c'est le col du Turini (1.607 m) qui sera le juge de paix, une ascension de 14,9 km à une pente moyenne de 7,3 %.



«Il s'agit d'une montée très irrégulière, avec des passages très raides et d’autres moins exigeants. C'est aussi une route avec des lacets très serrés, et c’est d'ailleurs ce qui la rend spectaculaire pour le rallye. En réalité, la plus grande difficulté c’est qu'à ce stade de la saison, les coureurs n’ont aucune référence sur une ascension aussi longue», prévient le responsable de l’épreuve, François Lemarchand.

Après le Tour de Turquie et le BinckBank Tour, Alex Kirsch s'apprête à vivre sa troisième course par étapes labellisées WorldTour. Photo: Serge Waldbillig

Si aucun coureur n'est parvenu à créer un écart suffisant, ce qui est arrivé au cours des trois dernières éditions, tout se jouera donc lors de l'ultime journée sur une étape vallonnée dans l'arrière-pays niçois. L'an dernier, l'Espagnol Marc Soler avait devancé le Britannique Simon Yates de 4" alors qu'en 2017, le Colombien Henao avait battu Alberto Contador de 2", l'Espagnol avait aussi échoué pour 4" face au Gallois Geraint Thomas en 2016.



Le plateau de cette édition 2019 est relevé avec une fameuse armada colombienne composée entre autres de Nairo Quintana, Esteban Chaves, Miguel Angel Lopez, Egan Bernal, Sergio Henao et Rigoberto Uran. Les Sud-Américains ne sont pas les seuls à prétendre jouer les premiers rôles. Outre Jungels, Michal Kwiatkowski, Simon Yates, Romain Bardet, Domenico Pozzovivo, Ilnur Zakarin, Warren Barguil ou Lilian Calmejane comptent jouer les premiers rôles durant la semaine.



Grande première pour Alex Kirsch

Si Jungels vise clairement une belle place au classement général, Jempy Drucker et Alex Kirsch s'aligneront avant tout dans un rôle d'équipier. Le coureur de la Bora a démontré le week-end dernier que ses nouveaux équipiers pouvaient compter sur lui. «Sam Bennett sera notre chef de file en cas de sprint et pour le général, on mise sur les Autrichiens Grosschatrner et Konrad», avance l'ancien lieutenant de Greg Van Avermaet.

Pour Kirsch, il s'agit de sa première expérience à ce niveau. L'ancien coureur de Wallonie-Bruxelles remplace numériquement Richie Porte, victime d'une bronchite et dont le programme d'entraînement a été retardé. «Je suis content de pouvoir participer à cette épreuve importante. J'étais préparé pour prendre part à quelques épreuves de moindre importance mais je suis convaincu que ce sera une belle expérience.»

Mais ce n'est pas pour autant qu'il s'alignera sans objectif: «Nous aurons peut-être quelques libertés pour les échappées mais je ne suis pas certain. Avec Giulio Ciccone, on dispose d'un coureur qui est en bonne forme et qui peut espérer un bon classement général (1 étape au Haut Var). Pour les arrivées massives, on mise sur John Degenkolb. Notre but est de gagner une étape.»

Les étapes

Dimanche 10 mars: 1re étape Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) - Saint-Germain-en-Laye, 138,5 km

Lundi 11 mars: 2e étape Les Bréviaires (Yvelines) - Bellegarde (Loiret), 163,5 km

Mardi 12 mars: 3e étape Cepoy (Loiret) - Moulins / Yzeure (Allier), 200 km

Mercredi 13 mars: 4e étape Vichy (Allier) - Pélussin (Loire), 212 km

Jeudi 14 mars: 5e étape Barbentane (Bouches-du-Rhône) - Barbentane, 25,5 km (contre-la-montre individuel)

Vendredi 15 mars: 6e étape Peynier (Bouches-du-Rhône) - Brignoles (Var), 176,5 km

Samedi 16 mars: 7e étape Nice - col de Turini (Alpes-Maritimes), 181,5 km

Dimanche 17 mars: 8e étape Nice - Nice, 110 km