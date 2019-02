Bob Jungels s'est adjugé la quatrième étape du Tour de Colombie (2.1) ce vendredi à Medellin (144 km). Le champion national est parti sous la flamme rouge pour devancer le peloton de quelques mètres!

Sport 2 min.

Jungels fait le coup du kilomètre et gagne en Colombie

Christophe NADIN Bob Jungels s'est adjugé la quatrième étape du Tour de Colombie (2.1) ce vendredi à Medellin (144 km). Le champion national est parti sous la flamme rouge pour devancer le peloton de quelques mètres!

L'exercice peut paraître passé de mode. Il paie parfois encore. A la planche ces derniers jours pour son sprinteur Hodeg ou son puncheur Alaphilippe, Bob Jungels l'a cette fois joué en solo en faussant compagnie au peloton sous la flamme rouge.

#TourColombia2019 - ¡Victoria de Bob Jungels! El luxemburgués ha aprovechado el total descontrol en los últimos kilómetros para atacar en la recta final y llevarse la victoria en solitario. El de Deceuninck es además nuevo líder. pic.twitter.com/JIZrQUMtOP — Alpe d'Huez B&T (@Alpe__dHuez) February 15, 2019

Le champion national a fait parler ses qualités de rouleur pour contenir le retour de la meute et offrir à son équipe Deceuninck - Quick-Step sa sixième victoire de la saison. C'est le second succès de la formation belge dans le Tour de Colombie après celle de Hodeg lors de la deuxième étape.

L'opération est doublement bonne pour Bob Jungels qui s'empare de la tête du classement général devant Julian Alaphilippe et Daniel Martinez (Education First). Le Luxembourgeois a signé sa neuvième victoire chez les professionnels sans compter les championnats nationaux.

«Je suis ravi de voir que l'équipe se porte si bien et que j'enlève mon premier succès de l'année dans ce si beau pays. Cela m'avait surpris que l'on classe cette étape favorable aux sprinters parce qu'avec cette côte de 1,5 km à franchir six fois, ça devait être favorable aux hommes forts. Mais mes coéquipiers ont fait le boulot pour contrôler et me donner la confiance nécessaire pour faire la différence dans ce final», déclarait le vainqueur du jour.



Ce samedi la cinquième étape se déroulera autour de Parque de la Uniòn (176,8 km). L'arrivée est prévue dimanche, au sommet du col de première catégorie de l'Alto de Palmas, dans la banlieue de Medellin.

Le classement de l'étape

1. Bob Jungels (Deceuninck) en 3h04'37"

2. Mihkel Raim (EST/Israel Cycling Academy) à 3"

3. Julian Alaphilippe (FRA/Deceunick)

4. Esteban Villarreal (EQU)

5. Hideto Nakane (JAP/Nippo Vini Fantini)

6. Diego Ochoa (COL/Manzana Postobon)

7. Weimar Roldan (COL/Medellin)

8. Edwin Avila (COL/ Israel Cycling Academy)

9. Miguel Florez (COL/Androni Giocatolli)

10. Daniel Muñoz (COL/Androni Giocatolli)



Le classement général

1. Bob Jungels (Deceuninck) en 10h24'13"

2. Julian Alaphilippe (FRA/Deceunick) à 2''

3. Rigoberto Uran (COL/education First) 4''

4. Daniel Martinez (COL/Education First)

5. Lawson Craddick (USA/Education First)

6. Egan Bernal (COL/Sky) 12''

7. Jonnathan Narvaez (EQU/Sky) 13''

8. Ivan Sosa (COL/Sky) 14''

9. Sebastian Henao (COL/Sky)

10. Miguel Angel Lopez (COL/Astana) 18''