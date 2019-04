Bob Jungels (Deceuninck - Quick Step) a pris la troisième place de la 73e édition d'A travers la Flandre ce mercredi derrière Mathieu Van der Poel et Anthony Turgis. Le champion national n'est pas parvenu à éviter le sprint réglé par le Néerlandais. Jempy Drucker a chuté.

Sport 2 min.

Jungels en évidence, Drucker chute,Van der Poel vainqueur à Waregem

Christophe NADIN

Décidément, le printemps flandrien de Bob Jungels (Deceuninck - Quick Step) n'en finit plus de fleurir. Vainqueur de Kuurne-Bruxelles-Kuurne et grand animateur du Grand Prix de l'E3, le champion national s'est une nouvelle fois distingué lors de la 73e édition d'A travers la Flandre ce mercredi.







Cette classique WorldTour, dernière répétition avant le Tour des Flandres ce dimanche, a permis au Luxembourgeois de poursuivre sa démonstration. Jungels a sauté dans la roue de Thijs Benoot (Lotto Soudal) dans le Knokteberg à 35 km de l'arrivée.







Les deux coureurs ont avalé tour à tour les échappés du jour pour finir par former un groupe de cinq avec le champion national hollandais Mathieu Van der Poel (Corendo Circus), Anthony Turgis (Direct Energie) et Lukas Pöstelberger (Bora Hansgrohe).





Bob Jungels a tenté de distancer ses compagnons d'échappée à dix bornes de l'arrivée dans les pavés de Nokereberg mais Van der Poel a répliqué. Le sprint devenait inévitable. Un exercice maîtrisé par le spécialiste batave du cyclo-cross.





«C'était une course compliquée», avouait Jungels une fois la ligne franchie. «Avec un coureur comme Van der Poel devant, il fallait absolument réagir. Ce n'était pas le moment d'attendre, c'est pourquoi je suis parti en contre avec Tiesj Benoot. Il n'y avait pas vraiment un moment ou un endroit où j'aurais pu faire la différence. Je n'aurais pas dû sortir du dernier secteur de Nokere en tête, mais face à ces deux adversaires-là (Van der Poel et Turgis), il n'y avait rien à faire.»







Et le Luxembourgeois de, déjà, se projeter vers le Tour des Flandres de dimanche: «C'est difficile de dire que je suis un des favoris pour le Ronde, car c'est la première année que je fais toutes ces courses flandriennes. Avec ses 250 kilomètres, c'est une course qui devrait mieux me convenir qu'aujourd'hui. On a une équipe très solide, peut-être la plus forte, et on aura plusieurs cartes à jouer.»







Jungels qui sourit, et... Jempy Drucker qui souffre: le coureur de Bora-Hansgrohe a en effet chuté lourdement lors du sprint à environ 300 mètres de la ligne d'arrivée à Waregem, et a été transporté à l'hôpital. Il souffre d'une fracture de la sixième vertèbre (une vertèbre cervicale), une blessure qui pourrait nécessiter une opération.







Quant à Alex Kirsch (Trek-Segafredo), il a fini 90e à 3'42".



Le classement

1. Mathieu Van Der Poel (NED/Corendon Circus)

2. Anthony Turgis (FRA/Direct Energie)

3. Bob Jungels (Deceuninck - Quick Step)

4. Lukas Pöstlberger (AUT/Bora Hansgrohe)

5. Tiesj Benoot (BEL/Lotto Soudal)

6. Luke Rowe (GBR/Sky)

7. Danny Van Poppel (NED/Team Jumbo)

La variante féminine d'A travers la Flandre est revenue à la Néerlandaise Ellen van Dijk (Trek-Segafredo), devant l'Italienne Marta Bastianelli (Team Virtu Cycling) et une autre Néerlandaise, Lucinda Brand (Team Sunweb), troisième.